"Перестаньте убивать детей": в Беларуси запустили антивоенную акцию (фото)

Организатором антивоенного флешмоба выступил "Союз матерей". Участницы протеста оставляют в людных местах детские игрушки с пацифистскими призывами.

Белорусская организация "Союз матерей" запустила в стране антивоенный флешмоб. Участники акции незаметно оставляют в людных местах детские игрушки с сопроводительными записками. Об этом сообщается в Telegram-канале общественной инициативы.

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В интернете распространились многочисленные снимки с антивоенными лозунгами, прикрепленными к плюшевым зайкам и мишкам, сделанные в разных местах. В частности, участницы акции пишут, что "война убивает и тех, кто остался в живых" и просят сохранить жизни детей.

"Мой маленький слоник, мой любимый котик, мой сын. Твоя мать не позволит лишить тебя жизни. Мы против войны! Пусть под бомбы идут сыновья Лукавого", — записку с таким текстом на белорусском языке оставила одна из матерей.

Как подчеркивают организаторы флешмоба, в стране продолжается жесткая борьба с любым проявлением инакомыслия.

"Тех, кто осмеливается хоть слово сказать против власти, увольняют, избивают и даже могут приговорить к смертной казни. Поэтому женщины, которые решились на эту удивительную акцию, для нас пример", — прокомментировали в "Союзе матерей".

Здесь также призвали жителей в разных регионах страны присоединяться к акции и оставлять свои призывы против войны.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины оценили уровень угрозы со стороны Беларуси. По словам главы разведведомства Кирилла Буданова, у белорусской границы сосредоточено мизерное количество российских войск. А риск вступления в войну белорусской армии минимален.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что заявления Лукашенко о единой с РФ армией являются опасным сигналом для Украины.