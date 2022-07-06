"Припиніть вбивати дітей": у Білорусі запустили антивоєнну акцію (фото)

Організатором антивоєнного флешмобу став "Союз матерів". Учасниці протесту залишають у людних місцях дитячі іграшки з пацифістськими закликами.

Білоруська організація "Союз матерів" запустила в країні антивоєнний флешмоб. Учасники акції непомітно залишають у людних місцях дитячі іграшки із супровідними записками. Про це повідомляється в Telegram-каналі громадської ініціативи.

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В інтернеті поширилися численні знімки з антивоєнними гаслами, прикріпленими до плюшевих зайчиків і ведмедиків, зроблені у різних місцях. Зокрема, учасниці акції пишуть, що "війна вбиває і тих, хто залишився живим" та просять зберегти життя дітей.

"Мій маленький слоник, мій улюблений котик, мій син. Твоя мати не дозволить позбавити тебе життя. Ми проти війни! Нехай під бомби йдуть сини Лукавого", — записку з таким текстом білоруською залишила одна з матерів.

Як наголошують організатори флешмобу, у країні триває жорстка боротьба з будь-яким проявом інакомислення.

"Тих, хто насмілюється хоч слово сказати проти влади, звільняють, б'ють і навіть можуть засудити до страти. Тому жінки, які наважилися на цю дивовижну акцію, для нас приклад", — прокоментували в "Союзі матерів".

Тут також закликали мешканців у різних регіонах країни приєднуватися до акції та залишати свої заклики проти війни.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України оцінили рівень загрози з боку Білорусі. За словами глави розвідомства Кирила Буданова, біля білоруського кордону зосереджено мізерну кількість російських військ. А ризик вступу у війну білоруської армії мінімальний.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що заяви Лукашенка про єдину з РФ армію є небезпечним сигналом для України.