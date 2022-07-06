"Нам есть, что возвращать": в Госдуме РФ намекнули на захват Аляски (видео)

По словам Вячеслава Володина, Соединенные Штаты должны всегда помнить о том, что на их территории есть "часть России". Его заместитель Толстой предложил провести на Аляске "референдум".

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия может задуматься о "возвращении" Аляски. Об этом пишет российское агентство РБК со ссылкой на выступление спикера на заседании ГД.

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"Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать", — в частности, сказал российский политик.

По его словам, Россия никогда не вмешивается во внутренние дела США.

"Они уже как мантру на протяжении десятилетий говорят, что все то, что у них происходит, выборы всех президентов — это из-за того, что вмешивается Россия. Так не уважать своих президентов. Ну что тут скажешь? То один им был нехорош, сейчас другой с велосипеда падает. Ну опять мы", — прокомментировал он.

Также Володин подчеркнул, что "порядочность не означает слабость", и России "всегда есть чем ответить".

Председатель Госдумы также отметил, что вице-спикер Петр Толстой уже предложил провести там "референдум".

Напомним, литовский депутат Матас Малдейкис потребовал от РФ сухопутный коридор к Смоленску. Депутат Сейма назвал город традиционно литовской землей, поскольку раньше это были земли Великого княжества Литовского.

Ранее парламент Эстонии рассмотрел возврат территорий, входящих в состав РФ. Представители консерваторов считают, что отозвав подпись под договором о границе, Эстония дала бы четкую оценку нынешней политике РФ, которая захватывает соседние территории.