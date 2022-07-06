"Нам є, що повертати": у Держдумі РФ натякнули на захоплення Аляски (відео)

За словами В'ячеслава Володіна, Сполучені Штати повинні завжди пам'ятати про те, що на їхній території є "частина Росії". Його заступник Толстой запропонував провести на Алясці "референдум".

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Росія може задуматися про "повернення" Аляски. Про це пише російське агентство РБК із посиланням на виступ спікера на засіданні ДД.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її території — Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є, що теж повертати", — зокрема сказав російський політик.

За його словами, Росія ніколи не втручається у внутрішні справи США.

"Вони вже як мантру протягом десятиліть кажуть, що все те, що в них відбувається, вибори всіх президентів — це через те, що втручається Росія. Так не поважати своїх президентів. Ну що тут скажеш? То один їм був поганий, зараз інший з велосипеда падає. Ну, знову ми", — прокоментував він.

Також Володін наголосив, що "порядність не означає слабкість", і Росії "завжди є чим відповісти".

Голова Держдуми також наголосив, що віцеспікер Петро Толстой уже запропонував провести там "референдум".

Нагадаємо, литовський депутат Матас Малдейкіс вимагав від РФ сухопутний коридор до Смоленська. Депутат Сейму назвав місто традиційно литовською землею, оскільки раніше це були землі Великого князівства Литовського.

Раніше парламент Естонії розглянув повернення територій, що входять до складу РФ. Представники консерваторів вважають, що відкликавши підпис під договором про кордон, Естонія дала б чітку оцінку нинішній політиці РФ, яка захоплює сусідні території.