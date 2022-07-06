Дипломаты остались без зарплаты: счета посольства России в Болгарии заморозили

Денежный перевод на 890 тысяч долларов не прошел из-за санкций ЕС. С Брюсселем советуются, можно ли в этом случае сделать исключение.

Российские дипломаты в Болгарии останутся без зарплаты из-за европейских санкций против Москвы. Об этом сообщил министр финансов Болгарии Асен Василев в эфире радиостанции BNR.

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Перевод денег в российское посольство на сумму около 890 тыс. долларов заблокировали, уточнил министр

"Этот банковский перевод в российское посольство напрямую подпадает под санкции Европейской комиссии. Замороженных банковских счетов нет", – сказал Василев журналистам.

Посольство РФ просило частично снять ограничения, потому что деньги были нужны персоналу. Правительство Болгарии ведет переговоры с Брюсселем, нужно ли делать исключение в этом случае.

Болгария не предпринимала никаких действий, все случилось автоматически, подытожил чиновник.

Глава комитета Совета федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал в Telegram к жесткой ответной реакции.

"Чем дольше мы будем думать над ответом Болгарии, которая высылает дипломатов, теперь блокирует счета посольства России в Софии, тем более нагло правительство этой когда-то суверенной страны будет себя вести. Отвечать нужно жестко и быстро", – считает он.

Напомним, что Евросоюз приступил к разработке законодательство для легальной передачи Украины конфискованных российских активов.

Фокус ранее писал, как санкции ЕС приводят к банкротствам российских банков. В 105 банках власти РФ уже ввели кураторов.