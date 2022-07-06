Дипломати залишилися без зарплати: рахунки посольства Росії у Болгарії заморозили

Грошовий переказ на 890 тисяч доларів не пройшов через санкції ЄС. З Брюсселем радяться, чи можна у цьому випадку зробити виняток.

Російські дипломати в Болгарії залишаться без зарплати через європейські санкції проти Москви. Про це повідомив Міністр фінансів Болгарії Асен Василев в ефірі радіостанції BNR.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Переказ грошей у російське посольство на суму майже 890 тис. доларів заблокували, уточнив міністр.

"Цей банківський переказ до російського посольства безпосередньо підпадає під санкції Європейської комісії. Заморожених банківських рахунків немає", — сказав Василев журналістам.

Посольство РФ просило частково зняти обмеження, тому що гроші були потрібні персоналу. Уряд Болгарії веде переговори з Брюсселем, чи потрібно робити виняток у цьому випадку.

Болгарія не робила жодних дій, все сталося автоматично, підсумував чиновник.

Голова комітету Ради федерації РФ за конституційним законодавством Андрій Клішас закликав у Telegram до жорсткої реакції у відповідь.

"Чим довше ми думатимемо над відповіддю Болгарії, яка надсилає дипломатів, тепер блокує рахунки посольства Росії в Софії, тим більше нахабний уряд цієї колись суверенної країни поводитиметься. Відповідати потрібно жорстко та швидко", — вважає він.

Нагадаємо, що Євросоюз розпочав розробку законодавства для легального передавання Україні конфіскованих російських активів.

Фокус раніше писав, як санкції ЄС призводять до банкрутств російських банків. У 105 банках влада РФ вже ввела кураторів.