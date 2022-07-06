У ЄС готують законодавство для передавання Україні заблокованих активів РФ, — голова ЄК

Урсула фон дер Ляєн стверджує, що на Україну чекає масштабне відновлення, на що підуть конфісковані російські активи. І додала, що потрібна компетентна та підзвітна система управління для всіх ініціатив.

У Європейському Союзі почали розробляти законодавство, яке дозволить легально передати конфісковані російські активи на користь України та її повоєнного відновлення. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу, передає кореспондент "Укрінформу".

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За її словами, розгляд цього питання є питанням справедливості.

"Ми працюємо над правовою базою, щоб активи Росії та частково активи олігархів могли бути використані для відновлення України", — сказала вона.

Президентка Єврокомісії зазначила, що міжнародна конференція з відновлення України, яка відбулася у Лугано 4 липня, була дуже успішною, оскільки змогла об'єднати безліч ініціатив і сфокусувати їх на реалізації основних засад відновлення України.

"У нас ніколи не було такого відновлення, тому нам потрібні найрозумніші та найкращі в галузі. Безумовно, має бути впроваджена система управління, яка буде компетентною, підзвітною і переконливою для всіх ініціатив, які отримають фінансування та поєднають інвестиції з реформами для оздоровлення України", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 4 липня прем'єр-міністр України представив план відновлення країни після війни з РФ. Передбачається, що за 10 років Україна використає $750 млрд, щоб модернізувати країну. На думку Шмигаля, за це має платити Росія і ключовим джерелом фінансування мають бути її активи й активи російських олігархів.

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що Велика Британія також підтримує конфіскацію російських активів та їх передавання Україні. Наразі британський уряд працює над механізмом майбутнього документа, який регулюватиме розподіл заблокованих коштів.