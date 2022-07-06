В ЕС готовят законодательство для передачи Украине заблокированных активов РФ, — глава ЕК
Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Украину ждет масштабное восстановление, на что пойдут конфискованные российские активы. И добавила, что необходима компетентная и подотчетная система управления для всех инициатив.
В Европейском Союзе начали разрабатывать законодательство, которые позволит легально передать конфискованные российские активы в пользу Украины и ее послевоенного восстановления. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге, передает корреспондент "Укринформа".
По ее словам, рассмотрения этого вопроса является вопросом справедливости.
"Мы работаем над правовой базой, чтобы активы России и частично активы олигархов могли быть использованы для восстановления Украины", — сказала она.
Президент Еврокомиссии отметила, что международная конференция по восстановлению Украины, которая прошла в Лугано 4 июля, была очень успешной, так как смогла объединить множество инициатив и сфокусировать их на реализации основных принципов восстановления Украины.
"У нас никогда не было такого восстановления, поэтому нам нужны самые умные и лучшие в отрасли. Безусловно, должна быть внедрена система управления, которая будет компетентной, подотчетной и убедительной для всех инициатив, которые получат финансирование и совместят инвестиции с реформами для оздоровления Украины", — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, 4 июля премьер-министр Украины представил план по восстановлению страны после войны с РФ. Предполагается, что за 10 лет Украина использует $750 млрд, чтобы модернизировать страну. По мнению Шмыгаля, за это должна платить Россия и ключевым источником финансирования должны быть ее активы и активы российских олигархов.
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Великобритания также поддерживает конфискацию российских активов и их передачу Украине. Сейчас британское правительство работает над механизмом будущего документа, который будет регулировать распределение заблокированных средств.