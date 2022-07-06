В ЕС готовят законодательство для передачи Украине заблокированных активов РФ, — глава ЕК

Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Украину ждет масштабное восстановление, на что пойдут конфискованные российские активы. И добавила, что необходима компетентная и подотчетная система управления для всех инициатив.

В Европейском Союзе начали разрабатывать законодательство, которые позволит легально передать конфискованные российские активы в пользу Украины и ее послевоенного восстановления. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге, передает корреспондент "Укринформа".

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По ее словам, рассмотрения этого вопроса является вопросом справедливости.

"Мы работаем над правовой базой, чтобы активы России и частично активы олигархов могли быть использованы для восстановления Украины", — сказала она.

Президент Еврокомиссии отметила, что международная конференция по восстановлению Украины, которая прошла в Лугано 4 июля, была очень успешной, так как смогла объединить множество инициатив и сфокусировать их на реализации основных принципов восстановления Украины.

"У нас никогда не было такого восстановления, поэтому нам нужны самые умные и лучшие в отрасли. Безусловно, должна быть внедрена система управления, которая будет компетентной, подотчетной и убедительной для всех инициатив, которые получат финансирование и совместят инвестиции с реформами для оздоровления Украины", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 4 июля премьер-министр Украины представил план по восстановлению страны после войны с РФ. Предполагается, что за 10 лет Украина использует $750 млрд, чтобы модернизировать страну. По мнению Шмыгаля, за это должна платить Россия и ключевым источником финансирования должны быть ее активы и активы российских олигархов.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Великобритания также поддерживает конфискацию российских активов и их передачу Украине. Сейчас британское правительство работает над механизмом будущего документа, который будет регулировать распределение заблокированных средств.