Подросток из Нью-Йорка собрал 54 мешка медпомощи для военных на передовой (фото)

17-летний Мэтью Гейлинг решил сделать немного больше, чем просто перевести донат. Волонтеры из США забронировали 100 рейсов, чтобы доставить 100 тонн медпомощи. Среди прочего, на передовую ВСУ передадут 25 000 индивидуальных аптечек.

17-летний житель Нью-Йорка Мэтью Гейлинг помог организовать и доставить медикаменты в Украину, чтобы таким образом внести свой вклад и помощь стране, которая страдает от российского вторжения. Об этом сообщает Fox News.

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По его словам, вначале он больше хотел помочь беженцам, но когда узнал больше о военной стороне вопроса и понял, насколько медицинская помощь важна для спасения жизней на передовой, изменил первоначальное решение.

Поначалу средства собирались с помощью бейсбольного краудфандингового проекта "Hits for Hope", который помогает беженцам из Украины. Гейлинг связался с волонтерами из Ukraine Friends — благотворительной организации, которая появилась после 24 февраля. Ветераны, медработники и предприниматели оказывают поддержку украинцам всеми доступными средствами. Но все же тинейджеру захотелось сделать немного больше, чем просто перевести донат. Он передал свои деньги волонтерам, но решил лично поучаствовать в доставке медикаментов. В течение недели он ездил на склад благотворительной организации в Нью-Йорке, помогал упаковывать и готовить посылки к отправке. Затем он приехал в Польшу, чтобы оттуда возить грузы в Украину.

[ + – ] Волонтеры из США забронировали около 100 коммерческих рейсов для доставки помощи в Украину. [ + – ] Волонтеры из США забронировали около 100 коммерческих рейсов для доставки помощи в Украину. [ + – ] Волонтеры из США забронировали около 100 коммерческих рейсов для доставки помощи в Украину. [ + – ] Волонтеры из США забронировали около 100 коммерческих рейсов для доставки помощи в Украину. Фото: FOX News [ + – ] Волонтеры из США забронировали около 100 коммерческих рейсов для доставки помощи в Украину.

В этом процессе самым сложным для Гейлинга была коммуникация, но со временем все стало проще.

Гейлинг ездил в Украину с 24 по 30 июня, сейчас он уже вернулся в Нью-Йорк, но планирует еще одну поездку этим летом.

"Собираюсь упаковывать и грузить сумки для других украинцев, потому что склад находится в часе езды от города, я буду ездить туда несколько раз летом и помогать", — объснил он.

25 000 индивидуальных аптечек для передовой

Организация Ukraine Friends забронировала около 100 коммерческих рейсов для доставки в Украину свыше 100 тонн предметов медицинского назначения, в т.ч. более 25 тыс. индивидуальных аптечек, которые идут на передовую.

Ранее Фокус сообщал о волонтерах, которые передают ВСУ уникальную технику для ремонта автомобилей на передовой. Передвижные ремонтные станции дают возможность обслуживать внедорожники HMMWV непосредственно в зоне боевых действий.

В свою очередь, айтишники оцифровывают дома, разрушенные войсками РФ. Волонтеры, используя специальное ПО и дроны, снимают разрушенные дома и оценивают степень повреждения посредством компьютерного моделирования.