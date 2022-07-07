Підліток із Нью-Йорка зібрав 54 мішки медичної допомоги для військових на передовій (фото)

17-річний Метью Гейлінг вирішив зробити трохи більше, ніж просто переказати донат. Волонтери зі США забронювали 100 рейсів, щоб доставити 100 тонн медичної допомоги. Серед іншого на передову ЗСУ передадуть 25 000 індивідуальних аптечок.

17-річний житель Нью-Йорка Метью Гейлінг допоміг організувати та доставити медикаменти в Україну, щоб так зробити свій внесок і допомогу країні, яка страждає від російського вторгнення. Про це повідомляє Fox News.

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За його словами, спочатку він більше хотів допомогти біженцям, але коли дізнався більше про військовий бік питання та зрозумів, наскільки медична допомога важлива для порятунку життів на передовій, змінив початкове рішення.

Спочатку кошти збиралися за допомогою бейсбольного краудфандингового проєкту Hits for Hope, який допомагає біженцям з України. Гейлінг зв'язався із волонтерами з Ukraine Friends — благодійною організацією, яка з'явилася після 24 лютого. Ветерани, медпрацівники та підприємці надають підтримку українцям усіма доступними засобами. Але все ж тінейджеру захотілося зробити трохи більше, ніж просто переказати донат. Він передав свої гроші волонтерам, але вирішив особисто взяти участь у доставці медикаментів. Протягом тижня він їздив на склад благодійної організації у Нью-Йорку, допомагав упаковувати та готувати посилки до відправки. Потім він приїхав у Польщу, щоб звідти возити вантажі в Україну.

[ + – ] Волонтери із США забронювали близько 100 комерційних рейсів для доставки допомоги в Україну. [ + – ] Волонтери із США забронювали близько 100 комерційних рейсів для доставки допомоги в Україну. [ + – ] Волонтери із США забронювали близько 100 комерційних рейсів для доставки допомоги в Україну. [ + – ] Волонтери із США забронювали близько 100 комерційних рейсів для доставки допомоги в Україну. Фото: FOX News [ + – ] Волонтери із США забронювали близько 100 комерційних рейсів для доставки допомоги в Україну.

У цьому процесі найскладнішим для Гейлінга була комунікація, але згодом усе стало простіше.

Гейлінг їздив в Україну з 24 по 30 червня, зараз він уже повернувся до Нью-Йорка, але планує ще одну поїздку цього літа.

"Збираюся упаковувати і вантажити сумки для інших українців, тому що склад знаходиться за годину їзди від міста, я їздитиму туди кілька разів влітку і допомагатиму", — пояснив він.

25 000 індивідуальних аптечок для передової

Організація Ukraine Friends забронювала майже 100 комерційних рейсів для доставки в Україну понад 100 тонн медичного призначення, зокрема понад 25 тис. індивідуальних аптечок, що йдуть на передову.

Раніше Фокус повідомляв про волонтерів, які передають ЗСУ унікальну техніку для ремонту автомобілів на передовій. Пересувні ремонтні станції дозволяють обслуговувати позашляховики HMMWV безпосередньо в зоні бойових дій.

Зі свого боку, айтішники оцифровують будинки, зруйновані військами РФ. Волонтери, використовуючи спеціальне ПЗ та дрони, знімають зруйновані будинки та оцінюють ступінь пошкодження за допомогою комп'ютерного моделювання.