Раскол в парламенте: премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о своей отставке

Глава правительства сама внесла предложение о своей отставке, опасаясь "шума и недовольства" со стороны парламентариев из правящей коалиции.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас решила уйти в отставку в связи с расколом в двухпартийной правящей парламентской коалиции. Об этом сообщает новостное интернет-издание Delfi.

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Каллас сама внесла предложение о своем уходе, опасаясь недовольства со стороны партии Isamaa (Отечество), представители которой планируют как можно скорее сформировать новое правительство.

"Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства", — заявила Каллас.

О своей отставке она объявила в тот же день, когда члены партии "Отечество", "Партия реформ" и социал-демократы пришли к соглашению о новой правящей коалиции. Как говорилось в совместном заявлении, приоритетные цели новой создаваемой правительственной коалиции – повысить безопасность Эстонии, дать людям уверенность в том, что они справятся с общим повышением цен, и перейти на обучение на эстонском языке.

"Мы все согласовали, и теперь нам нужно приступить к шлифовке текста соглашения и уточнению некоторых деталей", — сказал лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс.

Причины распада коалиции

Предыдущая правящая коалиция, в которую входили представители "Партии реформ" и центристы, распалась 3 июня. Причиной стали разногласия относительно законопроекта о модернизации детсадиков. В связи с этим президент страны Алар Карис заявил, что Эстонии нужна как можно скорее правительственная коалиция, которая могла бы обладать волей и способностью принимать решения.

Ранее страны Балтии попросили увеличить контингент натовских сил на своей территории из-за постоянно растущей угрозы со стороны РФ. Эстония, Литва и Латвия надеются на постоянное присутствие сил Альянса, а не в порядке ротаций подразделений, несмотря на то, что такой шаг может быть нарушением Основополагающего акта НАТО-Россия 1997 года.

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что при нынешних планах НАТО по обороне от нападения от российских войск, Эстония может исчезнуть с политической карты. Такое заявление прозвучало в контексте того, что НАТО предполагает нахождение около тысячи солдат, которые будут выполнять сдерживающую функцию.