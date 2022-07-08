Розкол у парламенті: прем'єр-міністриня Естонії Кая Каллас заявила про свою відставку

Глава уряду сама внесла пропозицію про свою відставку, побоюючись "шуму та невдоволення" з боку парламентаріїв із керівної коаліції.

Прем'єр-міністриня Естонії Кая Каллас вирішила піти у відставку у зв'язку з розколом у двопартійній керівній парламентській коаліції. Про це повідомляє новинне інтернет-видання Delfi.

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Каллас сама внесла пропозицію про свій відхід, побоюючись невдоволення з боку партії Isamaa (Батьківщина), представники якої планують якнайшвидше сформувати новий уряд.

"Я сама внесла цю пропозицію, бо якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу та невдоволення", — заявила Каллас.

Про свою відставку вона оголосила того ж дня, коли члени партії "Батьківщина", "Партія реформ" і соціал-демократи дійшли згоди про нову керівну коаліцію. Як йшлося у спільній заяві, пріоритетні цілі нової створюваної урядової коаліції — підвищити безпеку Естонії, дати людям впевненість у тому, що вони впораються із загальним підвищенням цін, і перейти на навчання естонською мовою.

"Ми всі погодили, і тепер нам потрібно почати шліфування тексту угоди й уточнення деяких деталей", — сказав лідер соціал-демократів Лаурі Ляенеметс.

Причини розпаду коаліції

Попередня керівна коаліція, до якої входили представники Партії реформ і центристи, розпалася 3 червня. Причиною стали розбіжності щодо законопроєкту про модернізацію дитсадків. У зв'язку з цим президент країни Алар Каріс заявив, що Естонії потрібна якнайшвидше урядова коаліція, яка могла б мати волю і здатність ухвалювати рішення.

Раніше країни Балтії попросили збільшити контингент натовських сил на своїй території через загрозу з боку РФ, що постійно зростає. Естонія, Литва та Латвія сподіваються на постійну присутність сил Альянсу, а не в порядку ротацій підрозділів, незважаючи на те, що такий крок може бути порушенням Основоположного акта НАТО-Росія 1997 року.

Прем'єр-міністриня Кая Каллас заявила, що за нинішніх планів НАТО з оборони від нападу від російських військ, Естонія може зникнути з політичної карти. Така заява прозвучала в контексті того, що НАТО передбачає перебування майже тисячі солдат, які виконуватимуть стримувальну функцію.