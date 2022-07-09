Президент Шри-Ланки может покинуть страну на самолете из-за протеста (видео)

Кортеж заметили в аэропорту Бандаранаайк вскоре после того, как протестующие ворвались в резиденцию главы государства.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса пытается покинуть страну на самолете во время масштабных протестов в Коломбо. Об этом сообщил телеканал NewsFirst.

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Очевидцам удалось запечатлеть на камеру колонну правительственных автомобилей, которые прибыли к президентскому самолету в международном аэропорту Бандаранаайк. На опубликованных кадрах не видно, чтобы кто-либо поднимался на борт, пока неизвестно, собирается ли кто-то вылетать из Коломбо, и если да, то куда именно.

По информации телеканала, два корабля военно-морского флота Шри-Ланки вышли из порта Коломбо с неизвестными лицами на борту. По информации сайта News18, до этого президент Готабая Раджапакса скрывался на военной базе.

Ранее писали, что на Шри-Ланке тысячи протестующих взяли штурмом дворец президента Готабая Раджапаска. Сотни человек прорвались через заграждения и силовиков, оказавшись внутри резиденции главы государства. Они призывали Готабая Раджапаска уйти в отставку. Как сообщили источники в Министерстве обороны, самого президента успели вывезти из дома в безопасное место.

6 июля премьер-министр Ранил Викрамасингхе объявил Шри-Ланку банкротом. Страна начала переговоры с Международным валютным фондом, прося помощи из-за рухнувшей экономики. Правительство надеется, что кредитная организация поможет составить план по погашению долга. На Шри-Ланке наступил самый сложный экономический кризис за последние 70 лет — валютные резервы сократились до рекордно низкого уровня, поэтому иностранной валюты не хватает для импорта важных ресурсов, таких как еда и топливо. По словам министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера, страна оказалась в плачевном положении в том числе из-за войны в Украине.