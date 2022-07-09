Президент Шрі-Ланки може залишити країну літаком через протест (відео)

Кортеж помітили в аеропорту Бандаранаайк невдовзі після того, як протестувальники увірвалися до резиденції глави держави.

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса намагається залишити країну літаком під час масштабних протестів у Коломбо. Про це повідомив телеканал NewsFirst.

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Очевидцям вдалося зафіксувати на камеру колону урядових автомобілів, які прибули до президентського літака в міжнародному аеропорту Бандаранаайк. На опублікованих кадрах не видно, щоб хтось піднімався на борт, поки невідомо, чи хтось збирається вилітати з Коломбо, і якщо так, то куди саме.

За інформацією телеканалу, два кораблі військово-морського флоту Шрі-Ланки вийшли з порту Коломбо з невідомими особами на борту. За інформацією сайту News18, до цього президент Готабая Раджапакса переховувався на військовій базі.

Раніше писали, що на Шрі-Ланці тисячі протестувальників узяли штурмом палац президента Готабая Раджапаска. Сотні людей прорвалися через загородження і силовиків, опинившись усередині резиденції глави держави. Вони закликали Готабая Раджапаска піти у відставку. Як повідомили джерела в Міністерстві оборони, самого президента встигли вивезти з дому у безпечне місце.

6 липня прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе оголосив Шрі-Ланку банкрутом. Країна почала переговори з Міжнародним валютним фондом, просячи допомоги через зуйновану економіку. Уряд сподівається, що кредитна організація допоможе скласти план погашення боргу. На Шрі-Ланці настала найскладніша економічна криза за останні 70 років — валютні резерви скоротилися до рекордно низького рівня, тому іноземної валюти не вистачає для імпорту важливих ресурсів, таких як їжа та паливо. За словами міністра енергетики Шрі-Ланки Канчана Віджесекера, країна опинилася в плачевному становищі, зокрема через війну в Україні.