Выловил лосося на $74 тысяч: в Уэльсе главарь банды браконьеров избежал тюрьмы, заплатив 1 фунт штрафа
Суд учел то, что мужчине предстоит операция, что он не может работать каменщиком, по своей основной профессии, и живет на пособие. Арестовали его благодаря браконьерским дневникам, некоторые записи были сделаны 20 лет назад.
На британских островах руководитель банды рыбаков-браконьеров избежал тюремного заключения. Он заплатил всего лишь 1 фунт стерлингов штрафа после того, как был признан виновным в краже лосося и форели на общую сумму 62 000 фунтов (74 500 долларов).
Судья Королевского суда Суонси был удивлен тем, что законодательство не предусмотрело тюремное заключение за подобное преступление. Об этом сообщает The Daily Mail.
35-летнего Эмлина Риса поймали после 20 лет незаконного браконьерства. Следствие доказало, что в течение семи лет он вел преступную деятельность.
Арестовать мужчину удалось благодаря фотографиям и личным дневникам, в которых браконьер вел учет своим уловам. Некоторые из записей были сделаны 20 лет назад.
Банду браконьеров, которой руководил Рис, обвинили в незаконной ловле в реке Тейфи в Западном Уэльсе, где, согласно подсчетам, с 2005 года запасы лосося сократились с 4342 до 1197 особей.
Представители следствия обнаружили в доме подозреваемого дневник с датами и фотографиями незаконной группы рыбаков вместе с уловом, некоторые записи были сделаны еще 20 лет назад.
Во время обыска в его доме приставы обнаружили сети, мешки, веревки и два холодильника с рыбой.
По данным правоохранителей, браконьер таким образом заработал около 61 751 фунта (больше 74 000 долларов), однако эти деньги исчезли.
Судья учел то обстоятельство, что браконьеру предстоит операция и по состоянию здоровья он не может работать каменщиком, по своей основной профессии. Сейчас браконьер живет на пособие.
Вместе с тем, его признали виновным по восьми пунктам обвинения в незаконном вылове лосося.
Королевский суд города Суонси постановил, что его нельзя поместить за решетку, потому что это не предусмотрено местным законодательством.
"Удивительно, что нет такого варианта, как содержание под стражей, — объяснил судья. — Если бы это было так, скорее всего, я бы выбрал такой вариант".
Судья вынес решение о штрафе: 200 фунтов стерлингов за каждое правонарушение, в общей сумме — это 1600. Однако, по словам судьи, он мог оштрафовать подсудимого только на сумму, которую тот мог заплатить.
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