Выловил лосося на $74 тысяч: в Уэльсе главарь банды браконьеров избежал тюрьмы, заплатив 1 фунт штрафа

Суд учел то, что мужчине предстоит операция, что он не может работать каменщиком, по своей основной профессии, и живет на пособие. Арестовали его благодаря браконьерским дневникам, некоторые записи были сделаны 20 лет назад.

На британских островах руководитель банды рыбаков-браконьеров избежал тюремного заключения. Он заплатил всего лишь 1 фунт стерлингов штрафа после того, как был признан виновным в краже лосося и форели на общую сумму 62 000 фунтов (74 500 долларов).

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Судья Королевского суда Суонси был удивлен тем, что законодательство не предусмотрело тюремное заключение за подобное преступление. Об этом сообщает The Daily Mail.

35-летнего Эмлина Риса поймали после 20 лет незаконного браконьерства. Следствие доказало, что в течение семи лет он вел преступную деятельность.

Арестовать мужчину удалось благодаря фотографиям и личным дневникам, в которых браконьер вел учет своим уловам. Некоторые из записей были сделаны 20 лет назад.

Банду браконьеров, которой руководил Рис, обвинили в незаконной ловле в реке Тейфи в Западном Уэльсе, где, согласно подсчетам, с 2005 года запасы лосося сократились с 4342 до 1197 особей.

Представители следствия обнаружили в доме подозреваемого дневник с датами и фотографиями незаконной группы рыбаков вместе с уловом, некоторые записи были сделаны еще 20 лет назад.

Во время обыска в его доме приставы обнаружили сети, мешки, веревки и два холодильника с рыбой.

По данным правоохранителей, браконьер таким образом заработал около 61 751 фунта (больше 74 000 долларов), однако эти деньги исчезли.

Судья учел то обстоятельство, что браконьеру предстоит операция и по состоянию здоровья он не может работать каменщиком, по своей основной профессии. Сейчас браконьер живет на пособие.

Вместе с тем, его признали виновным по восьми пунктам обвинения в незаконном вылове лосося.

Королевский суд города Суонси постановил, что его нельзя поместить за решетку, потому что это не предусмотрено местным законодательством.

"Удивительно, что нет такого варианта, как содержание под стражей, — объяснил судья. — Если бы это было так, скорее всего, я бы выбрал такой вариант".

Судья вынес решение о штрафе: 200 фунтов стерлингов за каждое правонарушение, в общей сумме — это 1600. Однако, по словам судьи, он мог оштрафовать подсудимого только на сумму, которую тот мог заплатить.

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