Виловив лосося на $74 тисяч: в Уельсі ватажок банди браконьєрів уникнув в'язниці, заплативши 1 фунт штрафу

Суд врахував те, що чоловік має операцію, що він не може працювати муляром, за своєю основною професією, і живе на допомозі. Заарештували його завдяки браконьєрським щоденникам, деякі записи зроблені 20 років тому.

На британських островах керівник банди рибалок-браконьєрів уникнув ув'язнення. Він заплатив лише 1 фунт стерлінгів штрафу після того, як його визнали винним у крадіжці лосося і форелі на загальну суму 62 000 фунтів (74 500 доларів).

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Суддя Королівського суду Суонсі був здивований тим, що законодавство не передбачило ув'язнення за такий злочин. Про це повідомляє The Daily Mail.

35-річного Емліна Ріса спіймали після 20 років незаконного браконьєрства. Слідство довело, що протягом семи років він вів злочинну діяльність.

Заарештувати чоловіка вдалося завдяки фотографіям та особистим щоденникам, у яких браконьєр вів облік своїм уловам. Деякі із записів були зроблені 20 років тому.

Банду браконьєрів, якою керував Ріс, звинуватили в незаконному лові в річці Тейфі в Західному Уельсі, де, за підрахунками, з 2005 року запаси лосося скоротилися з 4 342 до 1 197 особин.

Представники слідства виявили в будинку підозрюваного щоденник із датами та фотографіями незаконної групи рибалок разом з уловом, деякі записи зроблені ще 20 років тому.

Під час обшуку в його будинку пристави виявили сітки, мішки, мотузки та два холодильники з рибою.

За даними правоохоронців, браконьєр у такий спосіб заробив близько 61 751 фунта (понад 74 000 доларів), проте ці гроші зникли.

Суддя врахував ту обставину, що браконьєр має операцію і за станом здоров'я він не може працювати муляром, за своєю основною професією. Наразі браконьєр живе на допомогу.

Водночас його визнали винним за вісьмома пунктами обвинувачення в незаконному вилові лосося.

Королівський суд міста Суонсі ухвалив, що його не можна помістити за ґрати, бо це не передбачено місцевим законодавством.

"Дивно, що немає такого варіанту, як утримання під вартою, — пояснив суддя. — Якби це було так, найімовірніше, я вибрав би такий варіант".

Суддя виніс ухвалу про штраф: 200 фунтів стерлінгів за кожне правопорушення, загалом — це 1600. Проте, за словами судді, він міг оштрафувати підсудного лише на суму, яку той міг заплатити.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська знищили приблизно 3000 дельфінів у Чорному морі. За словами еколога Івана Русєва, насамперед головною небезпекою для дельфінів були браконьєрські мережі, а зараз — російські військові, які вбивають не лише людей, а й найрозумніших істот дикої природи.

Нагадаємо, що фермер із Закарпаття купив 100 оленів за кордоном, щоб заселити ними Карпатські гори. Підприємець 5 років рятує тварин від браконьєрів, у результаті з'явився цілий екопарк і ранчо.