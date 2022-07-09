Виловив лосося на $74 тисяч: в Уельсі ватажок банди браконьєрів уникнув в'язниці, заплативши 1 фунт штрафу
Суд врахував те, що чоловік має операцію, що він не може працювати муляром, за своєю основною професією, і живе на допомозі. Заарештували його завдяки браконьєрським щоденникам, деякі записи зроблені 20 років тому.
На британських островах керівник банди рибалок-браконьєрів уникнув ув'язнення. Він заплатив лише 1 фунт стерлінгів штрафу після того, як його визнали винним у крадіжці лосося і форелі на загальну суму 62 000 фунтів (74 500 доларів).
Суддя Королівського суду Суонсі був здивований тим, що законодавство не передбачило ув'язнення за такий злочин. Про це повідомляє The Daily Mail.
35-річного Емліна Ріса спіймали після 20 років незаконного браконьєрства. Слідство довело, що протягом семи років він вів злочинну діяльність.
Заарештувати чоловіка вдалося завдяки фотографіям та особистим щоденникам, у яких браконьєр вів облік своїм уловам. Деякі із записів були зроблені 20 років тому.
Банду браконьєрів, якою керував Ріс, звинуватили в незаконному лові в річці Тейфі в Західному Уельсі, де, за підрахунками, з 2005 року запаси лосося скоротилися з 4 342 до 1 197 особин.
Представники слідства виявили в будинку підозрюваного щоденник із датами та фотографіями незаконної групи рибалок разом з уловом, деякі записи зроблені ще 20 років тому.
Під час обшуку в його будинку пристави виявили сітки, мішки, мотузки та два холодильники з рибою.
За даними правоохоронців, браконьєр у такий спосіб заробив близько 61 751 фунта (понад 74 000 доларів), проте ці гроші зникли.
Суддя врахував ту обставину, що браконьєр має операцію і за станом здоров'я він не може працювати муляром, за своєю основною професією. Наразі браконьєр живе на допомогу.
Водночас його визнали винним за вісьмома пунктами обвинувачення в незаконному вилові лосося.
Королівський суд міста Суонсі ухвалив, що його не можна помістити за ґрати, бо це не передбачено місцевим законодавством.
"Дивно, що немає такого варіанту, як утримання під вартою, — пояснив суддя. — Якби це було так, найімовірніше, я вибрав би такий варіант".
Суддя виніс ухвалу про штраф: 200 фунтів стерлінгів за кожне правопорушення, загалом — це 1600. Проте, за словами судді, він міг оштрафувати підсудного лише на суму, яку той міг заплатити.
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