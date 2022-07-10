В доме президента Шри-Ланки протестующие нашли пакеты с деньгами (видео)

Участники протестной акции передали полиции 17,8 млн рупий.

Ланкийское протестное движение GotaGoGama сообщило, что в доме президента Шри-Ланки Готабая Раджапаска протестующие обнаружили пакеты с деньгами. Пересчитав деньги, они выяснили, что президент хранил дома 17,8 млн рупий (около 1,5 млн грн).

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"Вчера протестующие передали начальнику полицейского участка Форта почти 17 850 000 рупий, найденных в доме президента", — заявили в GotaGoGama.

Также сообщалось, что в доме обнаружили президентский автопарк, состоящий из элитных автомобилей.

9 июля протестующие ворвались на территорию резиденции президента Шри-ланки в столице государства Коломбо. Полицейские и военные пытались остановить толпу, стреляя в воздух и выставив стену из щитов, но не сумели сдержать натиск.

Президента дома не оказалось. Еще накануне запланированного митинга, 8 июля, его вывезли в безопасное место. Также свою резиденцию покинул премьер-министр Ранил Викрамасингхе. Это оказалось не лишней мерой предосторожности: рассвирепевшие ланкийцы подожгли дом.

Чем недовольны жители Шри-Ланки?

Причиной массовых протестов стал острый дефицит топлива в стране и рекордная инфляция, которая в июне достигла показателя в 54,6%. Накануне выступления протестующих против власти премьер Шри-Ланки объявил о том, что страна получила статус банкрота, поэтому переговоры с Международным валютным фондом о получении новых кредитов идут очень тяжело, учитывая, что внешний долг страны оценивают в $51 млрд.

Сейчас Шри-Ланка переживает самый тяжелый за 70 лет экономический кризис. Валютные резервы упали до рекордно низкого показателя, у государства фактически нет валюты, чтобы покупать импортные продукты питания, медикаменты и топливо. По словам министра энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера, российское вторжение в Украину усугубило ситуацию. Глобальный кризис привел к дефициту топлива и росту цен на продукты.

Президент страны Раджапакса решил искать помощи у российского президента Владимира Путина. По итогам переговоров он заявил, что они были продуктивными и теперь власти Шри-Ланки надеются, что Россия предоставит кредит на закупку топлива.

После штурмов резиденций высших должностных лиц страны и президент, и премьер-министр объявили, что согласны уйти в отставку.