У будинку президента Шрі-Ланки протестувальники знайшли пакети з грошима (відео)

Учасники протестної акції передали поліції 17,8 млн рупій.

Ланкійський протестний рух GotaGoGama повідомив, що в будинку президента Шрі-Ланки Готабая Раджапаска протестувальники виявили пакети з грошима. Перерахувавши гроші, вони з'ясували, що президент зберігав удома 17,8 млн рупій (близько 1,5 млн грн).

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"Вчора протестувальники передали начальнику поліцейської дільниці Форту майже 17,85 млн рупій, знайдених у будинку президента", — заявили в GotaGoGama.

Також повідомлялося, що в будинку виявили президентський автопарк, що складається з елітних автомобілів.

9 липня протестувальники ввірвалися на територію резиденції президента Шрі-Ланки у столиці держави Коломбо. Поліцейські та військові намагалися зупинити натовп, стріляючи в повітря та виставивши стіну зі щитів, але не зуміли стримати натиск.

Президента вдома не виявилося. Ще напередодні запланованого мітингу, 8 липня, його вивезли до безпечного місця. Також свою резиденцію залишив прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе. Це виявилося не зайвим запобіжним заходом: розлючені ланкійці підпалили будинок.

Чим незадоволені жителі Шрі-Ланки?

Причиною масових протестів став гострий дефіцит палива в країні та рекордна інфляція, яка у червні досягла показника у 54,6%. Напередодні виступи протестувальників проти влади прем'єр Шрі-Ланки оголосив про те, що країна набула статусу банкрута, тому переговори з Міжнародним валютним фондом про отримання нових кредитів йдуть дуже важко, враховуючи, що зовнішній борг країни оцінюють у $51 млрд.

Зараз Шрі-Ланка переживає найважчу за 70 років економічну кризу. Валютні резерви впали до рекордно низького показника, держава фактично не має валюти, щоб купувати імпортні продукти харчування, медикаменти та паливо. За словами міністра енергетики Шрі-Ланки Канчана Віджесекера, російське вторгнення в Україну посилило ситуацію. Глобальна криза призвела до дефіциту палива та зростання цін на продукти.

Президент країни Раджапакса вирішив шукати допомоги в російського президента Володимира Путіна. За підсумками переговорів він заявив, що вони були продуктивними і тепер влада Шрі-Ланки сподівається, що Росія надасть кредит на закупівлю палива.

Після штурмів резиденцій вищих посадових осіб країни і президент, і прем'єр-міністр оголосили, що згодні піти у відставку.