Министр иностранных дел Лиз Трасс присоединилась к гонке за пост премьера Британии

Трасс стала десятым кандидатом на должность главы британского правительства. Она пообещала сокращать налоги с первого дня в роли премьер-министра страны.

Министр иностранных дел Лиз Трасс объявила, что официально присоединилась к предвыборной гонке за пост премьер-министра Британии. О своем решении она сообщила изданию The Telegraph.

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"Я буду бороться на выборах как консерватор и управлять как консерватор", — прокомментировала она.

Трасс пообещала снизить налоги, начиная с первого дня в качестве нового премьер-министра Соединенного королевства, что, как пишут журналисты, является прямым контрастом с позицией Бориса Джонсона. Она уточнила, что, по ее мнению, в настоящее время неправильно взимать налоги. В частности, политик подчеркнула, что сократит корпоративный налог, отменит повышение национального страхования, которое произошло в апреле, и пересмотрит деловые ставки.

"Я заставлю частный сектор расти быстрее, чем государственный, с долгосрочным планом по уменьшению роли государства и налогового бремени", — добавила она.

Таким образом, министр иностранных дел Великобритании стала десятым кандидатом на должность главы британского правительства. При этом многие политики, желающие занять место Джонсона, изложили конкурирующие налоговые планы в качестве основного элемента своих предвыборных обещаний.

Напомним, экс-глава Минфина Риши Сунак намерен стать премьером Великобритании, он первым заявил о своем решении участвовать в предвыборной гонке. Бывший министр финансов в предвыборном ролике говорил о борьбе с призывами снизить налоги и увеличить бюджетные расходы.

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