"Объединим страну": экс-глава Минфина Риши Сунак намерен стать премьером Великобритании

Бывший министр финансов в предвыборном ролике говорил о борьбе с призывами снизить налоги и увеличить бюджетные расходы. Некоторые консерваторы поддерживают его идеи.

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак первым заявил о выдвижении на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра. Об этом он написал в Twitter.

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"Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и объединим страну", – отметил Сунак.

В прикрепленном к посту видеообращении Сунак заявил о борьбе с призывами значительно снизить налоги и увеличить расходы страны.

Бывший глава Минфина написал письмо ушедшему в отставку Борису Джонсону.

"Общественность справедливо ожидает, что правительство будет вести себя должным образом, компетентно и серьезно. За эти стандарты стоит бороться", – подчеркнул он.

Некоторые депутаты-консерваторы поддерживают Сунака

SkyNews сообщил, что многие депутаты-консерваторы поддержали идею Сунака занять кресло премьера. В частности, Марк Харпер считает, что у него есть "захватывающее видение будущего страны".

[ + – ] Сунак писал письмо ушедшему в отставку Борису Джонсону

Лидер Палаты общин Марк Спенсер тоже поддержал Риши Сунака.

"Он в состоянии объединить партию и страну. В тяжелые времена нам нужен человек с проверенным послужным списком", – отметил Спенсер .

Депутат от консерваторов Джейкоб Янг отметил наличие у Сунака энергии и видения, чтобы "победить лейбористов и предоставить рабочие места, возможности и светлое будущее".

Но фаворитом букмекеров на смену Джонсону стал Бен Уоллес, глава британского Министерства обороны.

"Богатый" министр с грин-картой США

Общественный авторитет Риши Сунака вырос во время пандемии коронавируса, пишет британская газета The Guardian. Он перечислял миллиарды фунтов из бюджета на преодоление пандемии.

У экс- министра были нестыковки в нажитом богатстве и уплаченных налогах. Его жена Акшата Мурти дочь миллиардера-основателя компании Infosys, накопила большое состояние во время работы в хедж-фондах.

[ + – ] Жена Риши Сунака – дочь миллиардера-основателя компании Infosys

Мурти владеет 0,93% акций Infosys на сумму около 690 миллионов фунтов. В апреле стало известно, что Мурти заявила о статусе без постоянного места жительства. Так она сэкономила миллионы фунтов на налогах на дивиденды, полученные от Infosys, которые в прошлом налоговом году составили 11,6 млн фунтов стерлингов.

После этого выяснилось, что у Сунака была американская грин-карта США. Он объявил себя "постоянным жителем США", чтобы улучшить положение налогоплательщика.

Отметим, что британские консерваторы хотят к 21 июля сократить число кандидатов на пост премьер-министра Великобритании до двух человек. А к сентябрю уже должны выбрать нового премьера.

Фокус детально анализировал возможные варианты замены Бориса Джонсона. Лидерами в этой гонке пока стали министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший министр образования Надхим Захави.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после отставки Джонсона Великобритания не изменит поддержку Украины.