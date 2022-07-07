Без Джонсона политика Великобритании в отношении Украины не изменится — Зеленский

Президент назвал британского премьера "настоящим другом Украины", благодаря которому страна получила мощную военную поддержку.

Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя CNN отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, назвал его "настоящим другом Украины". Он также заявил об уверенности в том, что в ближайшее время политика Великобритании в отношении Украины не изменится.

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Зеленский подчеркнул, что благодаря премьер-министру Украина многое получила от Великобритании, в первую очередь военную поддержку. Он сказал также, что с нетерпением ждет возможности поговорить с Джонсоном лично, чтобы узнать больше деталей о его отставке.

CNN отмечает, что во время произнесения заявления об отставке с поста премьер-министра Борис Джонсон в своей речи коснулся роли его страны в поддержке Украины.

"Позвольте мне сказать народу Украины, что мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется", — заверил он.

Почему Борис Джонсон подал в отставку?

Борис Джонсон 7 июля заявил о том, что уходит с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии. Этому решению предшествовал политический кризис в Великобритании. Из британского правительства ушли десятки подчиненных премьера, которые отказались работать с ним, также против Джонсона выступили его однопартийцы.

За два дня до отставки Джонсон сообщил о том, что правительства Уэльса и Шотландии выделят Украине 100 млн фунтов стерлингов военной помощи. Таким образом общая сумма военной помощи для украинской армии увеличилась до 2,3 млрд фунтов (2,8 млрд долларов).

Фокус напомнил, как начиналась карьера топ-политика в правительстве Соединенного Королевства, что он говорил об Украине и какую помощь оказывал украинцам в войне против России.