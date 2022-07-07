Без Джонсона політика Великобританії щодо України не зміниться, — Зеленский

Президент назвав британського прем'єра "справжнім другом України", завдяки якому країна отримала потужну військову підтримку.

Український президент Володимир Зеленський, коментуючи CNN відставку прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, назвав його "справжнім другом України". Він також заявив про впевненість у тому, що найближчим часом політика Великобританії щодо України не зміниться.

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Зеленський наголосив, що завдяки прем'єр-міністру Україна багато отримала від Великобританії, насамперед військову підтримку. Він сказав також, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном особисто, щоб дізнатися більше деталей про його відставку.

CNN зазначає, що під час виголошення заяви про відставку з посади прем'єр-міністра Борис Джонсон у своїй промові торкнувся ролі його країни у підтримці України.

"Дозвольте мені сказати народу України, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки потрібно", — запевнив він.

Чому Борис Джонсон подав у відставку?

Борис Джонсон 7 липня заявив про те, що йде з посад прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії. Цьому рішенню передувала політична криза у Великій Британії. З британського уряду пішли десятки підлеглих прем'єра, які відмовилися працювати з ним, також проти Джонсона виступили його однопартійці.

За два дні до відставки Джонсон повідомив про те, що уряди Уельсу та Шотландії виділять Україні 100 млн фунтів стерлінгів військової допомоги. Так, загальна сума військової допомоги для української армії збільшилася до 2,3 млрд фунтів (2,8 млрд доларів).

Фокус нагадав, як розпочиналася кар'єра топполітика в уряді Сполученого Королівства, що він говорив про Україну та яку допомогу надавав українцям у війні проти Росії.