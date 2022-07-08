"Об'єднаємо країну": ексглава Мінфіну Ріші Сунак має намір стати прем'єром Великої Британії

Колишній міністр фінансів у передвиборному ролику говорив про боротьбу із закликами знизити податки та збільшити бюджетні витрати. Деякі консерватори підтримують його ідеї.

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак першим заявив про висування на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра. Про це він написав у Twitter.

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"Давайте відновимо довіру, відновимо економіку й об'єднаємо країну", — зазначив Сунак.

У прикріпленому до допису відеозверненні Сунак заявив про боротьбу із закликами значно знизити податки та збільшити витрати країни.

Колишній глава Мінфіну написав лист Борису Джонсону, який пішов у відставку.

"Громадськість справедливо очікує, що уряд поводитиметься належно, компетентно та серйозно. За ці стандарти варто боротися", — наголосив він.

Деякі депутати-консерватори підтримують Сунака

SkyNews повідомив, що багато депутатів-консерваторів підтримали ідею Сунака зайняти крісло прем'єра. Зокрема, Марк Гарпер вважає, що має "захопливе бачення майбутнього країни".

[ + – ] Сунак писав лист Борису Джонсону, який пішов у відставку

Лідер Палати громад Марк Спенсер також підтримав Ріші Сунака.

"Він може об'єднати партію і країну. У важкі часи нам потрібна людина з перевіреним послужним списком", — зазначив Спенсер.

Депутат від консерваторів Джейкоб Янг зазначив наявність у Сунака енергії та бачення, щоб "перемогти лейбористів і надати робочі місця, можливості та світле майбутнє".

Але фаворитом букмекерів на зміну Джонсону став Бен Воллес, голова англійського Міністерства оборони.

"Багатий" міністр із грін-картою США

Громадський авторитет Ріші Сунака виріс під час пандемії коронавірусу, пише британська газета The Guardian. Він переказував мільярди фунтів із бюджету на подолання пандемії.

Ексміністр мав нестиковки в нажитому багатстві та сплачених податках. Його дружина Акшата Мурті, дочка мільярдера-засновника компанії Infosys, накопичила великі статки під час роботи в хедж-фондах.

[ + – ] Дружина Ріші Сунака – дочка мільярдера-засновника компанії Infosys

Мурті має 0,93% акцій Infosys на суму приблизно 690 мільйонів фунтів. У квітні стало відомо, що Мурті заявила про статус без постійного проживання. Так вона заощадила мільйони фунтів на податках на дивіденди, отримані від Infosys, які минулого податкового року склали 11,6 млн фунтів стерлінгів.

Після цього з'ясувалося, що Сунак мав американську грін-карту США. Він оголосив себе "постійним жителем США", щоб покращити становище платника податків.

Зазначимо, що британські консерватори хочуть до 21 липня скоротити кількість кандидатів на посаду прем'єр-міністра Великої Британії до двох осіб. А до вересня уже мають обрати нового прем'єра.

Фокус детально аналізував можливі варіанти заміни Бориса Джонсона. Лідерами в цій гонці поки що стали міністриня закордонних справ Ліз Трасс і колишній міністр освіти Нахім Захаві.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що після відставки Джонсона Велика Британія не змінить підтримки України.