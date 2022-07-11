Міністерка закордонних справ Ліз Трасс приєдналася до перегонів за пост прем'єра Британії

Трасс стала десятим кандидатом на посаду глави британського уряду. Вона пообіцяла скорочувати податки з першого дня в ролі прем’єр-міністра країни.

Міністерка закордонних справ Ліз Трасс оголосила, що офіційно приєдналася до передвиборчих перегонів за посаду прем'єр-міністра Британії. Про своє рішення вона повідомила The Telegraph.

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"Я боротимуся на виборах як консерваторка й керуватиму як консерваторка", — прокоментувала вона.

Трасс пообіцяла знизити податки, починаючи з першого дня як новий прем'єр-міністр Сполученого королівства, що, як пишуть журналісти, є прямим контрастом із позицією Бориса Джонсона. Вона уточнила, що, на її думку, наразі неправильно стягувати податки. Зокрема, політикиня підкреслила, що скоротить корпоративний податок, скасує підвищення національного страхування, яке відбулося у квітні, та перегляне ділові ставки.

"Я примушу приватний сектор зростати швидше, ніж державний, із довгостроковим планом щодо зменшення ролі держави та податкового навантаження", — додала вона.

Так міністерка закордонних справ Великої Британії стала десятим кандидатом на посаду глави британського уряду. При цьому багато політиків, які бажають зайняти місце Джонсона, виклали конкуруючі податкові плани як основний елемент своїх передвиборчих обіцянок.

Нагадаємо, ексглава Мінфіну Ріші Сунак має намір стати прем'єром Великобританії, він першим заявив про своє рішення брати участь у передвиборчих перегонах. Колишній міністр фінансів у передвиборному ролику говорив про боротьбу із закликами знизити податки та збільшити бюджетні витрати.

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