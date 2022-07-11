В Госдуме РФ предложили запретить пропаганду "нетрадиционных отношений"

Комментируя данную инициативу юристы отмечают, что учитывая размытость российского законодательства относительно понятия "пропаганда", людей могут задерживать только за то, что они публично держат друг друга за руки.

Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн предложил запретить "пропаганду нетрадиционных ценностей" вне зависимости от возраста. Таким образом депутат поддержал эту же инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом Хинштейн написал в своем Telegram.

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Депутат отметил, что на сегодняшний день такой запрет существует только в отношении детей, однако, по его мнению, этого явно недостаточно. Поэтому он предлагает запретить подобную пропаганду безотносительно возраста в российском интернет-сегменте, в том числе в Соцсетях в онлайн-кинотеатрах, а также в оффлайн.

Кроме того, Хинштейн предлагает:

ужесточить административную ответственность, расширив нормы статьи 6.21 КоАП РФ относительно всех возрастных категорий;

ужесточить административную ответственность за пропаганду педофилии;

запретить распространение среди детей любой другой информации, демонстрирующей "нетрадиционные сексуальные отношения и извращения".

Хинштейн сообщил, что эти инициативы предварительно уже обсуждались с Роскомнадзором и Министерством цифрового развития.

"Считаю такую задачу исключительно важной: не только, как председатель профильного комитета Госдумы, но и, как отец двух сыновей", — подытожил депутат.

Заявления спикера Госдумы

Позиция Хинштейн фактически дополняет и расширяет инициативу Володина, который также предложил запретить распространение информации о "нетрадиционных ценностях". В своем Telegram он опубликовал пост, где отметил, что после того, как Россия вышла из Совета Европы, в стране провалились попытки навязать российскому обществу "чуждые ценности" и пролоббировать законность однополых браков.

Комментируя заявления депутатов Госдумы, юрист коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай подчеркнула, что формулировки, которыми оперируют депутаты, весьма размыты. В частности, речь идет о том, что именно российские законы определяют как пропаганду.

"Размыты критерии того, что является пропагандой. Правоприменение по этой статье и сейчас довольно стихийное", — отметила она

При этом Тягай добавила, что расширения норм закона может привести к тому, что людей будут задерживать, когда они в публичном месте просто будут держать друг друга за руки.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин 6 июля заявил, что Российская Федерация может задуматься о возвращении Аляски. По его словам, Вашингтону всегда нужно помнить о том, что территория штата — эт очасть России.

Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), после того как 15 марта Россия была исключена из Совета Европы. Теперь в стране существует верховенства законов РФ над всеми постановлениям ЕСПЧ.