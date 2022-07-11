У Держдумі РФ запропонували заборонити пропаганду "нетрадиційних стосунків"

Коментуючи цю ініціативу, юристи зазначають, що з огляду на розмитість російського законодавства щодо поняття "пропаганда" людей можуть затримувати лише за те, що вони публічно тримають один одного за руки.

Глава комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн запропонував заборонити "пропаганду нетрадиційних цінностей" незалежно від віку. Так, депутат підтримав цю ж ініціативу голови Держдуми В'ячеслава Володіна. Про це Хінштейн написав у своєму Telegram.

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Депутат зазначив, що на сьогодні така заборона існує лише щодо дітей, проте, на його думку, цього явно замало. Тому він пропонує заборонити таку пропаганду безвідносно віку в російському інтернет-сегменті, зокрема в соцмережах в онлайн-кінотеатрах, а також в офлайн.

Крім того, Хінштейн пропонує:

посилити адміністративну відповідальність, розширивши норми статті 6.21 КоАП РФ щодо всіх вікових категорій;

посилити адміністративну відповідальність за пропаганду педофілії;

заборонити поширення серед дітей будь-якої іншої інформації, що демонструє "нетрадиційні сексуальні стосунки та збочення".

Хінштейн повідомив, що ці ініціативи попередньо вже обговорювалися з Роскомнаглядом та Міністерством цифрового розвитку.

"Вважаю таке завдання надзвичайно важливим: не лише як голова профільного комітету Держдуми, а і як батько двох синів", — підсумував депутат.

Заяви речника Держдуми

Позиція Хінштейн фактично доповнює та розширює ініціативу Володіна, який також запропонував заборонити поширення інформації про "нетрадиційні цінності". У своєму Telegram він опублікував пост, де зазначив, що після того, як Росія вийшла з Ради Європи, у країні провалилися спроби нав'язати російському суспільству "чужі цінності" та пролобіювати законність одностатевих шлюбів.

Коментуючи заяви депутатів Держдуми, юристка колегії адвокатів Pen&Paper Катерина Тягай наголосила, що формулювання, якими оперують депутати, дуже розмиті. Зокрема йдеться про те, що саме російські закони визначають як пропаганду.

"Розмиті критерії того, що є пропагандою. Правозастосування за цією статтею і зараз є досить стихійним", — зазначила вона.

Водночас Тягай додала, що розширення норм закону може призвести до того, що людей затримуватимуть, коли вони в публічному місці просто триматимуть одне одного за руки.

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін 6 липня заявив, що Російська Федерація може задуматися про повернення Аляски. За його словами, Вашингтону завжди потрібно пам'ятати про те, що територія штату — це частина Росії.

Президент РФ Володимир Путін 11 червня підписав закони про невиконання постанов Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) після того, як 15 березня Росію виключили з Ради Європи. Тепер у країні існує верховенства законів РФ над усіма постановами ЄСПЛ.