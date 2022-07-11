Чтобы снизить цены: Бразилия по дешевке купит у России дизельное топливо

Президент страны Болсонару намерен за счет сделки с Путиным сгладить негативный эффект от высоких цен на местном рынке.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что сделка с Москвой по закупке в России дешевого дизельного топлива близка к завершению. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что эта сделка, по-видимому, станет последней ощутимой выгодой Болсонару от его дружеских отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Официально ни офис бразильского президента, ни Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики не стали комментировать заявление Болсонару. Однако источники в Министерстве экономики и в государственной нефтяной компании Petroleo Brasileiro SA отметили, что покупка дизтоплива в России вполне реальна, но "вызывает обеспокоенность".

Reuters подчеркивает, что пока непонятно, как Бразилия собирается обойти западные санкции при покупке российского топлива, и напоминает, что накануне вторжения войск РФ в Украину Болсонару проигнорировал просьбы США и встретился с Путиным. После бразильский президент заявил, что это позволило ему сохранить доступ к российским удобрениям, которые имеют решающее значение для обширного сельскохозяйственного сектора страны.

Reuters также констатирует, что высокие цены на топливо подорвали надежды Жаира Болсонару сохранить за собой пост президента на следующих выборах, которые пройдут в октябре. Соцопросы показывают, что он отстает от бывшего лидера левых Луиса Инасиу Лула да Силва.

Напомним, ранее правительство Индии обратилось к государственным нефтяным компаниям с просьбой закупать большие объемы дешевой нефти из России. С начала полномасштабного вторжения Индия более чем в 25 раз нарастила импорт российских нефтепродуктов, покупая ежесуточно около 1 млн баррелей.

Также Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай: по итогам мая импорт составил почти 8,42 млн тонн, что на 55% больше, чем годом ранее.

На западных рынках российские нефтепродукты Казахстан предложил заменить своими. Президент страны Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что его страна готова использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках. После этого на казахстанском нефтегазовом месторождении Тенгиз произошел взрыв.