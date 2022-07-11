Щоб знизити ціни: Бразилія дешево купить у Росії дизельне паливо

Президент країни Болсонару має намір за рахунок угоди з Путіним згладити негативний ефект від високих цін на місцевому ринку.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив про те, що угода з Москвою щодо закупівлі в Росії дешевого дизельного палива близька до завершення. Про це повідомляє Reuters, зазначаючи, що ця угода, мабуть, стане останньою відчутною вигодою Болсонару від його дружніх стосунків із президентом РФ Володимиром Путіним.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Офіційно ні офіс бразильського президента, ні Міністерство гірничодобувної промисловості й енергетики не коментували заяву Болсонару. Однак джерела в Міністерстві економіки та державної нафтової компанії Petroleo Brasileiro SA зазначили, що купівля дизпалива в Росії цілком реальна, але "викликає стурбованість".

Reuters наголошує, що поки що не зрозуміло, як Бразилія збирається обійти західні санкції під час купівлі російського палива, і нагадує, що напередодні вторгнення військ РФ в Україну Болсонару проігнорував прохання США та зустрівся з Путіним. Після того, як бразильський президент заявив, що це дозволило йому зберегти доступ до російських добрив, які мають вирішальне значення для великого сільськогосподарського сектору країни.

Reuters також констатує, що високі ціни на пальне підірвали надії Жаїра Болсонару зберегти посаду президента на наступних виборах, які пройдуть у жовтні. Соцопитування показують, що він відстає від колишнього лідера лівих Луїза Інасіо Лула да Сілва.

Нагадаємо, раніше уряд Індії звернувся до державних нафтових компаній із проханням закуповувати великі обсяги дешевої нафти з Росії. З початку повномасштабного вторгнення Індія більш ніж 25 разів наростила імпорт російських нафтопродуктів, купуючи щодобово приблизно 1 млн барелів.

Також Росія стала найбільшим постачальником нафти в Китай: за підсумками травня імпорт становив майже 8,42 млн тонн, що на 55% більше, ніж роком раніше.

На західних ринках російські нафтопродукти Казахстан запропонував замінити своїми. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем заявив, що його країна готова використати свій вуглеводневий потенціал для стабілізації ситуації на світових ринках. Після цього на казахстанському нафтогазовому родовищі Тенгіз стався вибух.