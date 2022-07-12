Путин терпит неудачи: В Белом доме считают, что РФ не достигла стратегических целей в Украине

В Кремле планировали захватить Киев и покончить с Украиной как страной. Однако российской армии не удалось захватить крупные украинские города.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе очередного брифинга заявил, что стратегические планы президента РФ Владимира Путина в Украине провалились. Советник указал на то, что крупные украинские города, в том числе Киев, выстояли и находятся под контролем украинской власти.

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"Россия уже существенно не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. Ее стратегическая цель была взять столицу Киев, чтобы покончить с Украиной как страной, устранить украинскую идентичность и включить Украину в состав России. В этом они потерпели неудачу", – сказал Салливан.

По его словам, российской армии не удалось захватить Киев, Одессу, Харьков и другие города, и большую часть территории страны мужественно защищают украинские военные при военной поддержке США.

Однако Салливан признал, что путинской армии удалось продвинуться на Донбассе, хотя это далось россиянам очень большой ценой. Но в конечной цели российский президент терпит неудачу.

"Если вы сделаете шаг назад и посмотрите на траекторию этого конфликта, на то, что Путин намеревался сделать, то он не смог этого сделать. Он продолжит терпеть неудачи в достижении конечных целей из-за мужества украинских людей", – подчеркнул советник.

В завершении Салливан отметил, что Белый дом продолжает сотрудничать с украинскими военными и работать над стратегией, которая конечном итоге приведет к нужному для Киева результату как на поле боя, так и за столом переговоров.

Ранее Джейк Салливан сообщил, что правительство Ирана готовится предоставить Москве в срочном порядке несколько сотен ударных беспилотников. По его словам, уже в конце июля Тегеран планирует обучать российских военных управлять иранскими БПЛА.

Напомним, в Белом доме подтвердили поставку на нужды ВСУ передовых систем противовоздушной обороны средней и большой дальности. Советник президента США Джейк Салливан 27 июня заявил, что Вашингтон завершает работу над очередным пакетом военной помощи Украине, в который также войдут боеприпасы для артиллерийских систем.