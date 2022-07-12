Путін зазнає невдач: у Білому домі вважають, що РФ не досягла стратегічних цілей в Україні

У Кремлі планували захопити Київ і покінчити з Україною як країною. Однак російській армії не вдалося захопити великі українські міста.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час чергового брифінгу заявив, що стратегічні плани президента РФ Володимира Путіна в Україні провалилися. Радник зазначив, що великі українські міста, зокрема Київ, вистояли і перебувають під контролем української влади.

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"Росія вже суттєво не змогла досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Її стратегічна мета була взяти столицю Київ, щоб покінчити з Україною як країною, усунути українську ідентичність та додати Україну до складу Росії. У цьому вони зазнали невдачі", — сказав Салліван.

За його словами, російській армії не вдалося захопити Київ, Одесу, Харків та інші міста, і більшу частину території країни мужньо захищають українські військові за військової підтримки США.

Однак Салліван визнав, що путінській армії вдалося просунутися на Донбасі, хоча це далося росіянам дуже великою ціною. Але зрештою російський президент зазнає невдачі.

"Якщо ви зробите крок назад і подивитеся на траєкторію цього конфлікту, на те, що Путін мав намір зробити, то він не зміг цього зробити. Він продовжить зазнавати невдач у досягненні кінцевих цілей через мужність українських людей", — наголосив радник.

На завершення Салліван зазначив, що Білий дім продовжує співпрацювати з українськими військовими та працювати над стратегією, яка, зрештою, призведе до потрібного для Києва результату як на полі бою, так і за столом переговорів.

Раніше Джейк Салліван повідомив, що уряд Ірану готується надати Москві терміново кілька сотень ударних безпілотників. За його словами, вже наприкінці липня Тегеран планує навчати російських військових керувати іранськими БПЛА.

Нагадаємо, у Білому домі підтвердили постачання на потреби ЗСУ передових систем протиповітряної оборони середньої та великої дальності. Радник президента США Джейк Салліван 27 червня заявив, що Вашингтон завершує роботу над черговим пакетом військової допомоги Україні, до якого також увійдуть боєприпаси для артилерійських систем.