США відправлять Україні системи ППО середньої та великої дальності, — радник Байдена

Президент України, за словами Джейка Саллівана, хоче якнайшвидше завершити повномасштабну війну з Росією. Для цього ЗСУ потрібна перевага на полі бою в найближчі місяці, а не роки.

Сполучені Штати підтвердили постачання Києву передових систем протиповітряної оборони середньої та великої дальності. Про це заявив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомила пресслужба Білого дому.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Вашингтон завершує роботу над пакетом, до якого увійдуть інші предмети "термінової необхідності", враховуючи боєприпаси для артилерійських і протибатарейних радіолокаційних систем", — пояснив радник Байдена.

Відповідь прозвучала на прохання президента України Володимира Зеленського на саміті лідерів "G7" надати Києву сучасні зенітні комплекси та потужне озброєння для контратак.

"Зеленський зосереджений на тому, щоб Україна мала якомога вигідніше становище на полі бою вже в найближчі місяці, а не роки. За його словами, тривалий конфлікт — не на користь українського народу", — цитує Саллівана телеканал CNN.

Радник не став говорити, яке саме ППО отримає Україна, він очікує на виконання контракту.

Нагадаємо, що CNN із посиланням на поінформовані джерела повідомляв про плани США поставити Україні системи ПРО NASANS. Озброєння здатне уражати цілі на відстані понад 160 км.

Фокус раніше аналізував переваги систем протиракетної оборони NASAMS. У її батареї знаходяться 54 ракети, їх можна випустити по різних цілях протягом 12 секунд.

ЗСУ 24 червня змогли завдати удару по двох ворожих командних пунктах російської армії американськими РСЗВ HIMARS.