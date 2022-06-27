США отправят Украине системы ПВО средней и большой дальности, — советник Байдена

Президент Украины, по словам Джейка Салливана, хочет быстрее завершить полномасштабную войну с Россией. Для этого ВСУ нужно превосходство на поле боя в ближайшие месяцы, а не годы.

Соединенные Штаты подтвердили поставку Киеву передовых систем противовоздушной обороны средней и большой дальности. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Вашингтон завершает работу над пакетом, в который войдут и другие предметы "срочной необходимости", включая боеприпасы для артиллерийских и противобатарейных радиолокационных систем", — объяснил советник Байдена.

Ответ прозвучал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского на саммите лидеров "G7" предоставить Киеву современные зенитные комплексы и мощное вооружение для контратак.

"Зеленский сосредоточен на том, чтобы у Украины было как можно более выгодное положение на поле боя уже в ближайшие месяцы, а не годы. По его словам, длительный конфликт – не в интересах украинского народа", – цитирует Салливана телеканал CNN.

Советник не стал говорить, какое именно ПВО получит Украина, он ожидает выполнение контракта.

Напомним, что CNN со ссылкой на информированные источники сообщал о планах США поставить Украине системы ПРО NASANS. Вооружение способно поражать цели на расстоянии более 160 км.

Фокус ранее анализировал преимущества систем противоракетной обороны NASAMS. В ее батарее находятся 54 ракеты, их можно выпустить по разным целям в течение 12 секунд.

ВСУ 24 июня смогли нанести удар по двум вражеским командным пунктам российской армии американскими РСЗО HIMARS.