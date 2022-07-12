В Великобритании назвали имена кандидатов на пост премьер-министра (список)

За шанс сменить на посту главы правительства Бориса Джонсона завтра,13 июля, будут бороться восемь кандидатов.

Во вторник, 12 июля, в Великобритании завершилась регистрация кандидатов на пост главы правительства. Об этом сообщает The Guardian.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Имена восьми кандидатов, которые сойдутся в борьбе за должность в первом туре, огласил глава парламентского комитета Грэм Брэди. Ими стали:

Кеми Баденох;

Суэлла Браверман;

Джереми Хант;

Пенни Мордонт;

Риши Сунак;

Лиз Трасс;

Том Тугендхат;

Надхим Захави.

Известно, что первый тур голосования состоится завтра, 13 июля, между 13:30 и 15:30.

К слову, трое депутатов заявили сегодня, что не будут баллотироваться на пост премьер-министра страны. Это Рехман Чишти, Грант Шаппс и Саджид Джавид.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о своих амбициях на кресло главы британского правительства и дала первое предвыборное обещание. Она пообещала расправиться с Путиным, если сменит на посту Джонсона

Фокус также писал и о том, что Борис Джонсон, на место которого теперь претендует Трасс, 7 июля ушел в отставку. Британский политик покинул свою должность на фоне массовых увольнений членов правительства.