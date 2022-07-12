В Великобритании назвали имена кандидатов на пост премьер-министра (список)
За шанс сменить на посту главы правительства Бориса Джонсона завтра,13 июля, будут бороться восемь кандидатов.
Во вторник, 12 июля, в Великобритании завершилась регистрация кандидатов на пост главы правительства. Об этом сообщает The Guardian.
Имена восьми кандидатов, которые сойдутся в борьбе за должность в первом туре, огласил глава парламентского комитета Грэм Брэди. Ими стали:
- Кеми Баденох;
- Суэлла Браверман;
- Джереми Хант;
- Пенни Мордонт;
- Риши Сунак;
- Лиз Трасс;
- Том Тугендхат;
- Надхим Захави.
Известно, что первый тур голосования состоится завтра, 13 июля, между 13:30 и 15:30.
К слову, трое депутатов заявили сегодня, что не будут баллотироваться на пост премьер-министра страны. Это Рехман Чишти, Грант Шаппс и Саджид Джавид.
Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о своих амбициях на кресло главы британского правительства и дала первое предвыборное обещание. Она пообещала расправиться с Путиным, если сменит на посту Джонсона
Фокус также писал и о том, что Борис Джонсон, на место которого теперь претендует Трасс, 7 июля ушел в отставку. Британский политик покинул свою должность на фоне массовых увольнений членов правительства.