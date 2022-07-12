У Великій Британії назвали імена кандидатів на посаду прем'єр-міністра (список)

За шанс змінити на посаді глави уряду Бориса Джонсона завтра, 13 липня, боротимуться вісім кандидатів.

У вівторок, 12 липня, у Великій Британії завершилася реєстрація кандидатів на пост глави уряду. Про це повідомляє The Guardian.

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Імена восьми кандидатів, які зійдуться у боротьбі за посаду в першому турі, оголосив голова парламентського комітету Грем Бреді. Ними стали:

Кемі Баденох;

Суелла Браверман;

Джеремі Гант;

Пенні Мордонт;

Ріші Сунак;

Ліз Трасс;

Том Тугендхат;

Надхім Захаві.

Відомо, що перший тур голосування відбудеться завтра, 13 липня, між 13:30 та 15:30.

До речі, троє депутатів заявили сьогодні, що не балотуватимуться на посаду прем'єр-міністра країни. Це Рехман Чішті, Грант Шеппс та Саджид Джавід.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс оголосила про свої амбіції на крісло глави британського уряду та дала першу передвиборчу обіцянку. Вона пообіцяла розправитися з Путіним, якщо змінить на посаді Джонсона

Фокус також писав і про те, що Борис Джонсон, на місце якого тепер претендує Трасс, 7 липня пішов у відставку. Британський політик залишив свою посаду на тлі масових звільнень урядовців.