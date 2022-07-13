Седьмой пакет близко: Евросоюз готовится принять новые санкции против РФ, – СМИ

По информации журналистов, пакет ограничений примут на следующей неделе. Представители российского бизнеса уже начинают жаловаться на нехватку упаковочных материалов.

Послы Европейского союза в четверг, 14 июля, начнут консультации по введению седьмого пакета санкций против России. Об этом написал в Twitter редактор бюро "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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"По оптимистическому сценарию, санкции должны принять уже на следующей неделе", – спрогнозировал журналист.

Йозвяк добавил, что обсуждают принятие легкого пакета, но какие именно ограничения там будут, он не уточнил.

Бизнес в РФ жалуется – нечем упаковывать продукцию

Накануне новости об обсуждении очередного пакета санкций российское агентство РБК сообщило о дефиците в России упаковочных материалов. Из-за этого власти в июле этого года начали менять стандарты этикетирования продуктов.

Представители бизнеса массово жалуются на сокращение упаковочных материалов.

"В рамках поручения необходимо проанализировать требования к информации, которая сегодня наносится на упаковку, на предмет ее актуальности для покупателей", – заявил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

В конце марта завод шведской компании Tetra Pak в РФ вынужден был сократить ассортимент пищевой упаковки из-за нехватки материалов. Выпуск упаковок для вина и напитков объемом два литра остановили.

Напомним, что из-за финансовых санкций пострадали российские дипломаты в Болгарии – перевод их зарплаты заблокировали.

Фокус уже рассказывал, как европейские санкции приводят к банкротствам российских банков.