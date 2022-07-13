Сьомий пакет близько: Євросоюз готується ухвалити нові санкції проти РФ, – ЗМІ

За інформацією журналістів, пакет обмежень ухвалять наступного тижня. Представники російського бізнесу вже починають скаржитися на нестачу пакувальних матеріалів.

Посли Європейського Союзу в четвер, 14 липня, розпочнуть консультації щодо запровадження сьомого пакета санкцій проти Росії. Про це написав у Twitter редактор бюро "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Юзвяк.

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"За оптимістичним сценарієм, санкції мають ухвалити вже наступного тижня", — спрогнозував журналіст.

Юзвяк додав, що обговорюють ухвалення легкого пакета, але які саме обмеження там будуть, він не уточнив.

Бізнес у РФ скаржиться — нічим упаковувати продукцію

Напередодні новини про обговорення чергового пакета санкцій російське агентство РБК повідомило про дефіцит у Росії пакувальних матеріалів. Через це влада в липні цього року почала змінювати стандарти етикетування продуктів.

Представники бізнесу масово скаржаться на скорочення пакувальних матеріалів.

"У межах доручення необхідно проаналізувати вимоги до інформації, яка сьогодні наноситься на упаковку, щодо її актуальності для покупців", — заявив виконавчий директор асоціації "Руспродсоюз" Дмитро Востриков.

Наприкінці березня завод шведської компанії Tetra Pak у РФ змушений був скоротити асортимент харчової упаковки через брак матеріалів. Випуск упаковок для вина та напоїв об'ємом два літри зупинили.

Нагадаємо, що через фінансові санкції постраждали російські дипломати в Болгарії — переведення їхньої зарплати заблокували.

Фокус вже розповідав, як європейські санкції призводять до банкрутств російських банків.