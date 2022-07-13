Евросоюз частично ослабил "блокаду" Калининграда: подробности решения

Согласно решению Еврокомиссии, запрет на транзит подсанкционных товаров и грузов в регион касался только автомобильных перевозок.

Еврокомиссия де-факто разрешила железнодорожный транзит в Калининград (РФ) санкционных российских грузов. Обэтом говорится в опубликованном документе.

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Заметим, что ранее автотранспортным предприятиям, открытым в России, запретили перевозить товары автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом.

"Однако этот запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию ЕС между Калининградской областью и Россией при условии, что перевозки таких товаров не запрещены в соответствии с регламентом", — сказано в тексте документа.

Еврокомиссия также уточнила, что специальный режим не применяется к железнодорожным перевозкам по тому же маршруту, при этом страны-члены сохраняют за собой право осуществлять эффективный контроль.

Что известно о ситуации с "блокадой" Калининграда

Ранее Литва поддержала решение запретить транзит в Калининград некоторых групп товаров, несмотря на угрозы РФ. МИД Литвы заявило, что под ограничения не попадают пассажиры и неподсанкционные товары.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 21 июня пообещал в ближайшее время ответ на ограничение транзита через Литву. По его словам, "эти последствия окажут серьезное негативное влияние на литовцев".

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркивал, что его страна не будет реагировать на угрозы России и продолжит соблюдать ограничения на транзит в Калининградскую область.

А депутат литовского парламента Матас Малдейкис сказал, что Россия нагнетает истерию вокруг транзита из Калининграда. Политик также заявил о необходимости предоставить Литве полный доступ к традиционным литовским землям Смоленска.

Несколькими днями ранее мы писали о том, что транзит через Литву в РФ могут скоро возобновить. Евросоюз боится эскалации конфликта с Москвой. Чиновники признали, что президент России обладает гораздо большими рычагами влияния на ситуацию, чем они.

Также Фокус рассказывал о том, что Германия хочет разблокировать транзит в Калининградскую область через Литву. Немецкое правительство добивается разрешения транзита подсанкционных товаров, чтобы избежать военной эскалации с Россией. В Литве стоят войска Германии, их могут вовлечь в боевые действия.