"Блокада" Калининграда: транзит через Литву в РФ могут скоро возобновить, – СМИ

По информации журналистов, Евросоюз боится эскалации конфликта с Москвой. Чиновники признали, что президент России обладает гораздо большими рычагами влияния на ситуацию, чем они.

Торговля Евросоюза через Литву с российским городом Калининград может возобновиться через несколько дней. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

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Европейские чиновники стремятся к компромиссному соглашению с Литвой, чтобы разрядить скандал с Москвой.

Калининград граничит со странами ЕС. По железным и автомобильным дорогам через Литву проходят торговые пути для большинства товаров. Власти Литвы закрыли 17 июня железнодорожный транзит в регион товаров, которые попали под санкции Евросоюза.

Сейчас ведутся переговоры об освобождении от санкций промышленной группы товаров, в частности, стали говорят собеседники агентства. По словам одного из них, если традиционный маршрут для российских товаров в Калининград не восстановят, Москва может использовать военную силу, чтобы проложить сухопутный коридор.

"Мы должны смотреть правде в глаза. У Путина гораздо больше рычагов влияния, чем у нас. В наших интересах найти компромисс", – сказал человек, непосредственно знакомый с дискуссиями внутри ЕС.

Компромисс по Калининграду – когда договорятся с Москвой?

Представитель министерства иностранных дел Литвы заявил о продолжении консультаций с Еврокомиссией по применению санкций против Москвы.

"Компромиссное соглашение будет найдено к 10 июля, но некоторые лица говорят, что о нем могут объявить на следующей неделе. Уступка может быть сделана при условии, что санкционированные грузы будут использоваться в Калининграде, а не экспортироваться через его порт, где базируется балтийский флот России", – пишут журналисты.

Список подсанкционных товаров расширят 10 июля – в него добавят цемент и спирт, а в августе – уголь и нефтепродукты. На заключительном этапе примерно половина грузов, отправляемых в Калининград из РФ, окажется под санкциями.

Напомним, что Литва поддержала решение запретить транзит в Калининград некоторых групп товаров, несмотря на угрозы РФ. МИД Литвы заявило, что под ограничения не попадают пассажиры и неподсанкционные товары.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 21 июня пообещал в ближайшее время ответ на ограничение транзита через Литву. По его словам, "эти последствия окажут серьезное негативное влияние на литовцев".

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркивал, что его страна не будет реагировать на угрозы России и продолжит соблюдать ограничения на транзит в Калининградскую область.

Депутат литовского парламента Матас Малдейкис сказал, что Россия нагнетает истерию вокруг транзита из Калининграда. Политик также заявил о необходимости предоставить Литве полный доступ к традиционным литовским землям Смоленска.