"Блокада" Калінінграда: транзит через Литву до РФ можуть незабаром відновити, – ЗМІ

За інформацією журналістів, Євросоюз боїться ескалації конфлікту з Москвою. Чиновники визнали, що президент Росії має набагато більші важелі впливу на ситуацію, ніж вони.

Торгівля Євросоюзу через Литву з російським містом Калінінград може відновитися за кілька днів. Про це пише Reuters з посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Європейські чиновники прагнуть компромісної угоди з Литвою, щоб розрядити скандал із Москвою.

Калінінград межує із країнами ЄС. Залізницями та автомобільними дорогами через Литву проходять торгові шляхи для більшості товарів. Влада Литви закрила 17 червня залізничний транзит до регіону товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу.

Наразі ведуться переговори про звільнення від санкцій промислової групи товарів, зокрема, стали кажуть співрозмовники агентства. За словами одного з них, якщо традиційний маршрут для російських товарів до Калінінграда не відновлять, Москва може використати військову силу, щоб прокласти сухопутний коридор.

"Ми повинні дивитися правді в очі. В Путіна набагато більше важелів впливу, ніж у нас. У наших інтересах знайти компроміс", — сказала людина, яка безпосередньо знайома з дискусіями всередині ЄС.

Компроміс щодо Калінінграда — коли домовляться з Москвою?

Представник міністерства закордонних справ Литви заявив про продовження консультацій із Єврокомісією щодо застосування санкцій проти Москви.

"Компромісну угоду знайдуть до 10 липня, але деякі особи кажуть, що про неї можуть оголосити наступного тижня. Поступка може бути зроблена за умови, що санкціоновані вантажі використовуватимуть у Калінінграді, а не експортуватися через його порт, де базується балтійський флот Росії", — пишуть журналісти.

Список підсанкційних товарів розширять 10 липня — до нього додадуть цемент і спирт, а в серпні — вугілля та нафтопродукти. На заключному етапі приблизно половина вантажів, що відправляються до Калінінграда з РФ, опиниться під санкціями.

Нагадаємо, що Литва підтримала рішення заборонити транзит до Калінінграда деяких груп товарів, попри погрози РФ. МЗС Литви заявило, що під обмеження не потрапляють пасажири та непідсанкційні товари.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев 21 червня пообіцяв найближчим часом відповідь на обмеження транзиту через Литву. За його словами, "ці наслідки вплинуть на литовців".

Президент Литви Ґітанас Науседа наголошував, що його країна не реагуватиме на погрози Росії і продовжуватиме дотримуватися обмежень на транзит до Калінінградської області.

Депутат литовського парламенту Матас Малдейкіс сказав, що Росія нагнітає істерію навколо транзиту з Калінінграда. Політик також заявив про необхідність надати Литві повний доступ до традиційних литовських земель Смоленська.