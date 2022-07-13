Євросоюз частково послабив "блокаду" Калінінграда: подробиці рішення

Згідно з рішенням Єврокомісії, заборона на транзит підсанкційних товарів і вантажів до регіону стосувалася лише автомобільних перевезень.

Єврокомісія де-факто дозволила залізничний транзит у Калінінград (РФ) російських санкційних вантажів. Про це йдеться в опублікованому документі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зауважимо, що раніше автотранспортним підприємствам, відкритим у Росії, заборонили перевозити товари автомобільним транспортом по території ЄС, зокрема транзитом.

"Однак ця заборона не поширюється на перевезення товарів транзитом через територію ЄС між Калінінградською областю і Росією за умови, що перевезення таких товарів не заборонено відповідно до регламенту", — йдеться в тексті документа.

Єврокомісія також уточнила, що спеціальний режим не застосовується до залізничних перевезень тим самим маршрутом, при цьому країни-члени зберігають за собою право здійснювати ефективний контроль.

Що відомо про ситуацію з "блокадою" Калінінграда

Раніше Литва підтримала рішення заборонити транзит у Калінінград деяких груп товарів, незважаючи на погрози РФ. МЗС Литви заявило, що під обмеження не потрапляють пасажири та непідсанкційні товари.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев 21 червня пообіцяв найближчим часом відповідь на обмеження транзиту через Литву. За його словами, "ці наслідки вплинуть на литовців".

Президент Литви Ґітанас Науседа наголошував, що його країна не реагуватиме на погрози Росії і продовжуватиме дотримуватися обмежень на транзит у Калінінградську область.

А депутат литовського парламенту Матас Малдейкіс сказав, що Росія нагнітає істерію довкола транзиту з Калінінграда. Політик також заявив про необхідність надати Литві повного доступу до традиційних литовських земель Смоленська.

Декількома днями раніше ми писали про те, що транзит через Литву в РФ можуть скоро відновити. Євросоюз боїться ескалації конфлікту з Москвою. Чиновники визнали, що президент Росії має набагато більші важелі впливу на ситуацію, ніж вони.

Також Фокус розповідав про те, що Німеччина хоче розблокувати транзит у Калінінградську область через Литву. Німецький уряд вимагає дозволу транзиту підсанкційних товарів, щоб уникнути військової ескалації з Росією. У Литві стоять війська Німеччини, їх можуть залучити до бойових дій.