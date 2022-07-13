Над подмосковным селом подняли флаг Украины (видео)

Украинский флаг неизвестные водрузили на опору линии электропередачи. Теперь полиция ищет организаторов акции, опрашивая местных жителей.

В селе Тарасовка, расположенном в 10 км от Москвы, неизвестные вывесили на опоре ЛЭП флаг Украины, сообщают российские телеграм-каналы.

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На появление украинской государственной символики быстро отреагировал местный аварийно-спасательный отряд, сотрудники которого скинули флаг на землю. Сейчас полиция ищет инициаторов акции и ведет в селе поиски очевидцев.

Событие произошло 12 июля, но только сейчас видео борьбы россиян с украинским символом попало в сеть.

Иногда российские силовики демонстрируют повышенную бдительность, пытаясь выявить людей, симпатизирующих Украине. В марте московские полицейские задержали на улице местного жителя, который надел кроссовки в сине-желтой расцветке. Силовики трактовали цвет обуви мужчины как "средство агитации" составили на него протокол за "нарушение порядка проведения митинга". В итоге суд признал москвича виновным в организации несанкционированного массового мероприятия и оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

Напомним, в мае украинские альпинисты отправились в Кыргызстан, чтобы покорить "Пик Путина", расположенный в горном массиве Тянь-Шань. На вершине альпинисты подняли государственный флаг Украины и заявили, что "русский мир рушится".