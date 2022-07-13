Над підмосковним селом підняли прапор України (відео)

Український прапор невідомі поставили на опору лінії електропередач. Наразі поліція шукає організаторів акції, опитуючи місцевих мешканців.

У селі Тарасівка, розташованому за 10 км від Москви, невідомі вивісили на опорі ЛЕП прапор України, повідомляють російські телеграм-канали.

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На появу української державної символіки швидко відреагував місцевий аварійно-рятувальний загін, працівники якого скинули прапор на землю. Наразі поліція шукає ініціаторів акції та веде у селі пошуки очевидців.

Подія сталася 12 липня, але лише зараз відео боротьби росіян з українським символом потрапило до мережі.

Іноді російські силовики демонструють підвищену пильність, намагаючись знайти людей, які симпатизують Україні. У березні московські поліцейські затримали на вулиці місцевого жителя, який одягнув кросівки у синьо-жовтому забарвленні. Силовики трактували колір взуття чоловіка як "засіб агітації", склали на нього протокол за "порушення порядку проведення мітингу". Зрештою суд визнав москвича винним в організації несанкціонованого масового заходу й оштрафував його на 10 тис. рублів.

Нагадаємо, у травні українські альпіністи вирушили до Киргизстану, щоб підкорити "Пік Путіна", розташований у гірському масиві Тянь-Шань. На вершині альпіністи підняли державний прапор України та заявили, що "російський світ руйнується".