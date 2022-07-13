Во второй тур выборов премьера Великобритании прошли шесть человек (список)

В первом туре лидером стал бывший глава Минфина Британии Риши Сунак, который набрал 88 голосов.

В среду, 13 июля, в Великобритании назвали имена кандидатов на пост главы правительства, которые прошли во второй тур. Об этом сообщает The Guardian.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Имена шести кандидатов, которые сойдутся в борьбе за должность во втором туре, огласил глава парламентского комитета Грэм Брэди. Ими стали:

бывший глава Минфина Британии Риши Сунак;

экс-глава минобороны Пенни Мордонт;

экс-замминистра по делам женщин Кеми Баденох;

глава МИД Лиз Трасс;

глава международного комитета палаты Том Тугендхат;

генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

Больше всего голосов в первом туре набрал бывший глава Минфина Британии Риши Сунак — 88. Младший министр по торговой политике Великобритании и бывшая глава Министерства обороны Пенни Мордонт получила 67 голосов.

К слову, еще перед первым туром выборов сразу трое депутатов заявили, что не будут баллотироваться на пост премьер-министра страны. Это Рехман Чишти, Грант Шаппс и Саджид Джавид.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о своих амбициях на кресло главы британского правительства и дала первое предвыборное обещание. Она пообещала расправиться с Путиным, если сменит на посту Джонсона

Фокус также писал и о том, что Борис Джонсон, на место которого теперь претендует Трасс, 7 июля ушел в отставку. Британский политик покинул свою должность на фоне массовых увольнений членов правительства.