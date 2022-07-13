У другий тур виборів прем'єра Великої Британії пройшли шестеро осіб (список)

У першому турі лідером став колишній глава Мінфіну Британії Ріші Сунак, який набрав 88 голосів.

У середу, 13 липня, у Великій Британії назвали імена кандидатів на пост глави уряду, які пройшли у другий тур. Про це повідомляє The Guardian.

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Імена шести кандидатів, які зійдуться у боротьбі за посаду у другому турі, оголосив голова парламентського комітету Грем Бреді. Ними стали:

колишній голова Мінфіну Британії Ріші Сунак;

ексглава міноборони Пенні Мордонт;

ексзаступник міністра у справах жінок Кемі Баденох;

глава МЗС Ліз Трасс;

голова міжнародного комітету палати Том Тугендхат;

генпрокурорка Англії та Уельсу Суелла Браверман.

Найбільше голосів у першому турі набрав колишній глава Мінфіну Британії Ріші Сунак — 88. Молодша міністриня з торгівельної політики Великої Британії та колишня глава Міністерства оборони Пенні Мордонт отримала 67 голосів.

До речі, ще перед першим туром виборів одразу троє депутатів заявили, що не балотуватимуться на посаду прем'єр-міністра країни. Це Рехман Чішті, Грант Шаппс і Саджид Джавід.

Нагадаємо, раніше міністриня закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про свої амбіції на крісло глави британського уряду та дала першу передвиборчу обіцянку. Вона пообіцяла розправитися з Путіним, якщо змінить на посаді Джонсона

Фокус також писав і про те, що Борис Джонсон, на місце якого тепер претендує Трасс, 7 липня пішов у відставку. Британський політик залишив свою посаду на тлі масових звільнень урядовців.