Работал на запад: в РФ вице-президента российско-финской компании подозревают в госизмене

По версии российского следствия, Валерий Тимофеев передал западным спецслужбам информацию о судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, строящем военные корабли. Бизнесмена задержали, когда он пытался покинуть Россию.

В России задержали и отправили в СИЗО Валерия Тимофеева — вице-президента российско-финской компании Helsinki Shipyard Oy, занимающейся строительством ледоколов. Об этом пишет латышское издание The Insider.

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По версии российского следствия, бизнесмен передал западным спецслужбам информацию о судостроительном заводе "Янтарь", который находится в Калининграде и занимается строительством военных кораблей. На самом предприятии правоохранительные органы провели следственно-оперативные мероприятия. Тимофеева задержали, когда он попытался покинуть Россию.

Компания Helsinki Shipyard Oy специализируется на строительстве судов ледового класса для работы в арктических регионах. В настоящее время компания строит на верфи в Финляндии ледокол для горно-металлургической российской компании "Норникель".

Напомним, Россия согласна на перемирие на время движения грузов из украинских портов. Чтобы рассеять российские опасения по поводу контрабанды оружия, Турция при поддержке ООН будет инспектировать корабли.

Ранее Фокус писал, что в Нидерландах задержали шпиона из России. Он пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге.