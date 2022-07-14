Працював на захід: у РФ віцепрезидента російсько-фінської компанії підозрюють у держзраді

За версією російського слідства, Валерій Тимофєєв передав західним спецслужбам інформацію про суднобудівний завод "Янтар" у Калінінграді, який будує військові кораблі. Бізнесмена затримали, коли він намагався залишити Росію.

У Росії затримали та відправили до СІЗО Валерія Тимофєєва — віцепрезидента російсько-фінської компанії Helsinki Shipyard Oy, яка займається будівництвом криголамів. Про це пише латиське видання The Insider.

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За версією російського слідства, бізнесмен передав західним спецслужбам інформацію про суднобудівний завод "Янтар", що знаходиться в Калінінграді і займається будівництвом військових кораблів. На підприємстві правоохоронні органи провели слідчо-оперативні заходи. Тимофєєва затримали, коли він спробував залишити Росію.

Компанія Helsinki Shipyard Oy спеціалізується на будівництві суден льодового класу для роботи в арктичних регіонах. Зараз компанія будує на корабельні у Фінляндії криголам для гірничо-металургійної російської компанії "Норнікель".

Нагадаємо, Росія згодна на перемир'я на час руху вантажів з українських портів. Щоб розсіяти російські побоювання щодо контрабанди зброї, Туреччина за підтримки ООН перевірятиме кораблі.

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