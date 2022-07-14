Працював на захід: у РФ віцепрезидента російсько-фінської компанії підозрюють у держзраді
За версією російського слідства, Валерій Тимофєєв передав західним спецслужбам інформацію про суднобудівний завод "Янтар" у Калінінграді, який будує військові кораблі. Бізнесмена затримали, коли він намагався залишити Росію.
У Росії затримали та відправили до СІЗО Валерія Тимофєєва — віцепрезидента російсько-фінської компанії Helsinki Shipyard Oy, яка займається будівництвом криголамів. Про це пише латиське видання The Insider.
За версією російського слідства, бізнесмен передав західним спецслужбам інформацію про суднобудівний завод "Янтар", що знаходиться в Калінінграді і займається будівництвом військових кораблів. На підприємстві правоохоронні органи провели слідчо-оперативні заходи. Тимофєєва затримали, коли він спробував залишити Росію.
Компанія Helsinki Shipyard Oy спеціалізується на будівництві суден льодового класу для роботи в арктичних регіонах. Зараз компанія будує на корабельні у Фінляндії криголам для гірничо-металургійної російської компанії "Норнікель".
Нагадаємо, Росія згодна на перемир'я на час руху вантажів з українських портів. Щоб розсіяти російські побоювання щодо контрабанди зброї, Туреччина за підтримки ООН перевірятиме кораблі.
Раніше Фокус писав, що у Нідерландах затримали шпигуна з Росії. Він намагався влаштуватися стажистом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.