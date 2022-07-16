В Германии расследуют утечку секретной информации о массовых убийствах в Буче, – Bild

В немецкой прокуратуре считают, что конфиденциальные данные о военных преступлениях ВС РФ могли "слить" журналистам депутаты Бундестага.

Прокуратура Германии расследует утечку секретной информации о российских преступлениях в Украине. Об этом пишет немецкое издание Bild.

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Как стало известно журналистам, в начале апреля Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) провела закрытую встречу, в которой приняли участие 60 депутатов Бундестага и представителей правительства. БНД сообщила участникам встречи подробности убийств местного населения в Буче, в частности, поделилась перехваченными радиосообщениями российских солдат, доказывающими причастность к преступлениям. Однако данные были конфиденциальными и не подлежали публичному разглашению.

Тем не менее, неназванные политики "слили" полученную информацию в СМИ, уточняет издание. В результате правоохранительные органы начали расследование по подозрению о государственной измене.

Новостной портал The Pioneer также сообщил, что председатель Бундестага Бербель Бас ранее выдал разрешение на судебное преследование — в четырех случаях, касающихся Комитета по обороне, и в трех других, касающихся других специализированных парламентских комитетов.

"Новые и старые депутаты должны осознавать, что выдача секретов – это не рядовое правонарушение, и может привести к реальным последствиям", – подчеркнула в свою очередь председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Напомним, Германия опубликовала полный список оружия для Украины. Киев уже получил и продолжает получать вооружение, боеприпасы, горючее, медицинские препараты, обмундирование, палатки и целый полевой госпиталь.

Ранее Фокус писал, что с 1 августа Германия прекращает покупать уголь из РФ, а со следующего года — нефть. По словам замминистра финансов страны, ключевая задача ЕС — найти альтернативу 158 млрд кубов газа в год, которые до этого поставляла Россия.