У Німеччині розслідують витік секретної інформації про масові вбивства в Бучі, — Bild

У німецькій прокуратурі вважають, що конфіденційні дані про воєнні злочини ЗС РФ могли "злити" журналістам депутати Бундестагу.

Прокуратура Німеччини розслідує витік секретної інформації про російські злочини в Україні. Про це пише німецьке видання Bild.

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Як стало відомо журналістам, на початку квітня Федеральна розвідувальна служба Німеччини (БНД) провела закриту зустріч, у якій взяли участь 60 депутатів Бундестагу та представників уряду. БНД повідомила учасникам зустрічі подробиці вбивств місцевого населення в Бучі, зокрема, поділилася перехопленими радіоповідомленнями російських солдатів, які доводять причетність до злочинів. Однак дані були конфіденційними та не підлягали публічному розголошенню.

Проте неназвані політики "злили" отриману інформацію в ЗМІ, уточнює видання. У результаті правоохоронні органи розпочали розслідування за підозрою про державну зраду.

Новинний портал The Pioneer також повідомив, що голова Бундестагу Бербель Бас раніше видав дозвіл на судове переслідування — у чотирьох випадках, що стосуються Комітету з оборони, та в трьох інших, що стосуються інших спеціалізованих парламентських комітетів.

"Нові та старі депутати мають усвідомлювати, що видача секретів — це не рядове правопорушення та може призвести до реальних наслідків", — наголосила зі свого боку голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

Нагадаємо, Німеччина опублікувала повний список зброї для України. Київ уже отримав і продовжує отримувати озброєння, боєприпаси, пальне, медичні препарати, обмундирування, намети й цілий польовий госпіталь.

Раніше Фокус писав, що з 1 серпня Німеччина припиняє купувати вугілля з РФ, а з наступного року — нафту. За словами заступника міністра фінансів країни, ключовим завданням ЄС є знайти альтернативу 158 млрд кубів газу на рік, які до цього постачала Росія.