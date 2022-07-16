"Сектантское движение": полиция в Белгороде запретила проводить тренинг по медпомощи

Волонтеры собирались провести занятия по оказанию первой доврачебной помощи в приграничном российском городе. Однако местные жители назвали их "сектантами" и обратились в правоохранительные органы.

На этих выходных волонтеры планировали провести в Белгороде, находящемся в 40 км от границы с Украиной, курсы первой доврачебной помощи. Однако жители российского города обратились в полицию с жалобой на "сектантов". Об этом пишет местное сетевое издание Fonar.tv.

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Как сообщается, общественники успели провести только одно трехчасовое занятие, во время которого рассказывали, как делать искусственное дыхание и останавливать кровотечение. Однако в зал, где проходило занятие, пришли сотрудники правоохранительных органов, потребовавшие от организаторов и участников мероприятия предъявить документы.

"Вы захотели просветить граждан Российской Федерации, славных жителей города Белгорода, как оказывается первая медицинская помощь. На основании чего? Что вас на это сподвигло? Данное мероприятие не согласовано, администрация города не в курсе вашей просветительской работы", – заявили полицейские.

Замначальника городского управления МВД Денис Пузаков также уточнил, что в полицию поступил звонок от жителей, сообщивших о непонятном "сектантском движении".

"Граждане города Белгорода переживают по этому поводу в условиях проведения "специальной операции" и желтого уровня опасности. У вас публичное несогласованное массовое мероприятие, вы тут жителей города чему-то просвещаете, а на основании чего, зачем и почему я так до сих пор и не услышал", – сказал он.

После этого сотрудники полиции вывели волонтеров и посетителей на улицу, чтобы записать паспортные данные и показания, а в помещении провели обыск.

Как рассказал журналистам издания организатор курсов Михаил Золотов, к нему обратились с просьбой провести тренинг после 3 июля, когда в Белгород прилетели ракеты.

Напомним, в ночь на 3 июля Белгород подвергся массированному обстрелу. По данным местных властей, в результате прилета снарядов разрушено более 50 жилых домов и как минимум пять человек погибли. Позже росСМИ сообщили, что в городе после ночных взрывов нашли части ЗРК "Панцырь". У ВСУ нет такого вооружения, это российский ЗРК малого радиуса действия.

В ночь на 7 июля российские ракеты, которыми военные пытались ударить по Украине, разорвались в небе над Белгородом. Видео опубликовали сразу несколько телеграмм-каналов.