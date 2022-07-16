"Сектантський рух": поліція в Бєлгороді заборонила проводити тренінг із медичної допомоги

Волонтери збиралися провести заняття з надання першої долікарської допомоги в прикордонному російському місті. Проте місцеві жителі назвали їх "сектантами" та звернулися до правоохоронних органів.

Цими вихідними волонтери планували провести в Бєлгороді, що розташований за 40 км від кордону з Україною, курси першої долікарської допомоги. Проте жителі російського міста звернулися до поліції зі скаргою на "сектантів". Про це пише місцеве видання Fonar.tv.

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Як повідомляється, громадські працівники встигли провести лише одне тригодинне заняття, під час якого розповідали, як робити штучне дихання та зупиняти кровотечу. Однак до зали, де проходило заняття, прийшли правоохоронці, які почали вимагати від організаторів і учасників заходу пред'явити документи.

"Ви захотіли просвітити громадян Російської Федерації, славних жителів міста Бєлгорода, як надається перша медична допомога. На підставі чого? Що вас на це спонукало? Цей захід не погоджений, адміністрація міста не в курсі вашої просвітницької роботи", — заявили поліцейські.

Заступник начальника міського управління МВС Денис Пузаков також уточнив, що в поліцію надійшов дзвінок від мешканців, які повідомили про незрозумілий "сектантський рух".

"Громадяни міста Бєлгорода переживають щодо цього в умовах проведення "спеціальної операції" та жовтого рівня небезпеки. У вас публічний неузгоджений масовий захід, ви тут мешканців міста чогось навчаєте, а на підставі чого, навіщо та чому я так досі й не почув", — сказав він.

Після цього співробітники поліції вивели волонтерів і відвідувачів на вулицю, щоб записати паспортні дані та свідчення, а в приміщенні провели обшук.

Як розповів журналістам видання організатор курсів Михайло Золотов, до нього звернулися з проханням провести тренінг після 3 липня, коли в Бєлгород прилетіли ракети.

Нагадаємо, в ніч на 3 липня Бєлгород зазнав масованого обстрілу. За даними місцевої влади, внаслідок прильоту снарядів зруйновано понад 50 житлових будинків і щонайменше п'ятеро людей загинули. Пізніше росЗМІ повідомили, що в місті після нічних вибухів знайшли частини ЗРК "Панцир". У ЗСУ немає такого озброєння, це російський ЗРК малого радіусу дії.

У ніч проти 7 липня російські ракети, якими військові намагалися вдарити по Україні, розірвалися в небі над Бєлгородом. Відео опублікували одразу кілька "Телеграм"-каналів.